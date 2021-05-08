تكنولوجيا: HONOR تطلق أجهزة MagicBook X 14 وMagicBook X 15 بسعر منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR مؤخراً عن أجهزة MagicBook X 14 وMagicBook X 15 التي تنطلق بمستوى تسعير منخفض يبدأ من 512 دولار.

قدمت HONOR الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب الدفتري MagicBook X 14 وMagicBook X 15 بتصميم معدني unibody باللون الفضي الجليدي، ويتميز MagicBook X 14 بسماكة 15.9مم ووزن 1.38 كجم، بينما يأتي MagicBook X 15 بسماكة 16.9 مم ووزن 1.56 كجم.

كما يضم الإصدارين شاشة IPS LCD بجودة عرض FHD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، وأبعاد 16:9 وتدعم الأجهزة زاوية عرض 178 درجة، وتباين 800:1، مع نسبة سطوع 250 nit، كما تدعم الشاشة معايير TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق الذي ينبعت من الشاشة.

يأتي MagicBook X 14 بحجم شاشة 14 إنش، والتي تدعم كثافة عرض 157 بيكسل لكل إنش، وتشغل الشاشة نسبة 84% من هيكل الجهاز، بينما يأتي MagicBook X 15 بحجم شاشة 15.6 إنش، وكثافة عرض 141 بيكسل لكل إنش، كما تشغل الشاشة نسبة 87% من إطار الجهاز.

أيضاً تقدم HONOR الأجهزة باثنان من النماذج، حيث يضم النموذج الأول الجيل 10 من معالجات إنتل مع معالج Core i3-10110U، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في 2666MHz DDR4، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD.

بينما يأتي النموذج الثاني بالجيل 10 من معالجات إنتل Intel Core i5-10210U مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام للإصدار المميز بحجم 14 إنش، و8 جيجا بايت رام للإصدار المميز بحجم 15.6 إنش، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

كما تقدم HONOR أجهزة الحاسب الدفتري MagicBook X 14 وMagicBook X 15 بلوحة مفاتيح بحجم كامل، دون Numpad ولوحة تتبع تدعم اللمس المتعدد في 4 نقاط، كما يضم زر التشغيل الرئيسي مستشعر للبصمة مدمج، أيضاً تتضمن الأجهزة كاميرة webcam منبثقة بدقة 720 بيكسل، واثنان من المكبرات الصوتية، واثنان من الميكروفونات.

وللإتصال تدعم HONOR الأجهزة بتقنية dual-band WiFi، والبلوتوث 5.1، ومنفذ USB 3.0 من الجيل الأول فئة A، ومنفذ USB 2.0 فئة A، ومنفذ USB C، وHDMI، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

كما تنطلق الأجهزة بنظام Windows 10 Home، أيضاً تدعم الأجهزة الشحن بقدرة 65W، إلا أن MagicBook X 15 يأتي بقدرة أصغر للبطارية 42Wh، بينما يأتي MagicBook X 14 بقدرة أعلى للبطارية 56Wh.

سعر جهاز HONOR MagicBook X 14

النموذج المميز بمعالج Intel Core i3-10110U وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 512 دولار.

النموذج المميز بمعالج Intel Core i5-10210U وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 667 دولار.

سعر جهاز MagicBook X 15

النموذج المميز بمعالج Intel Core i5-10210U وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256جيجا بايت بسعر 528 دولار.

النموذج المميز بمعالج Intel Core i3-10110U وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 605 دولار.

ومن المقرر أن تتوفر الأجهزة للطلب المسبق في السوق الصيني اليوم وحتى 11 من مايو، على أن يبدأ شحن الأجهزة في 12 من شهر مايو، إلا أن الشركة لم تكشف عن موعد إنطلاق الأجهزة للأسواق العالمية.

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