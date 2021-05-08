تكنولوجيا: Honor تكشف عن جهاز Tablet X7 بقدرة بطارية 5100 mAh وسعر يبدأ من 140 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor مؤخراً جهاز Tablet X7 الذي ينطلق بحجم شاشة 8 إنش، وقدرة بطارية 5100 mAh، كما يبدأ سعر الجهاز اللوحي من 140 دولار.

يتميز Honor Tablet X7 بشاشة LCD بحجم 8 إنش، ودقة عرض 1280 في 800 بيكسل، كما يأتي الجهاز بنمط E-Book في الشاشة الذي يدعم راحة العين أثناء القراءة، أيضاً يضم الجهاز كاميرة أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي.

كما يدعم جهاز Honor Tablet X7 رقاقة معالج Helio P22T، أيضاً ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة Magic UI 4.0، أيضاً يتميز الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

أيضاً يتميز Tablet X7 بتصميم معدني بسماكة 8.5مم، ووزن 325 جرام، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 5100 mAh، والتي تدعم الشحن عبر منفذ microUSB، مع شاحن بقدرة 10W، كما يضم الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر Honor Tablet X7 في السوق الصيني باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بميزة دعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط وسعر 140 دولار، بينما يأتي النموذج الأخر بميزة الإتصال بالشبكات الخلوية 4G بسعر 185 دولار، كما توفر Honor إصدار خاص بالأطفال بحافظة من السيليكون بسعر 155 دولار.

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