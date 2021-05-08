واتساب يمنح مستخدميه «فرصة أخيرة» لقبول سياسات الخصوصية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن تطبيق "واتساب" أنه لن يقوم بحذف أو تعطيل أي حسابات، بحلول 15 مايو الجاري، بسبب التحديث الأخير الذي شمل سياساته المرتبطة بالخصوصية.

وبحسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، قال القائمون على التطبيق اليوم السبت "إنه خلال الأسابيع الماضية أظهرنا إشعاراً في واتساب يوفر معلومات أكثر حول التحديث.. وبعد منح الجميع وقتا للمراجعة، نواصل تذكير من لم تسنح لهم الفرصة أن يقوموا بذلك من أجل المراجعة وقبول التحديث".

وأضاف القائمون أنه بعد عدة أسابيع، سيصبح التذكير الذي يتلقاه الناس متكرراً في النهاية.. وفيما لو لم يوافق المستخدم على التحديثات الأخيرة، لن يتمكن سوى من استخدام وظائف محدودة للتطبيق، حتى قبول التحديثات.

وأشاروا إلى أن تحديد استخدام وظائف التطبيق لن يحدث لدى جميع المستخدمين في نفس الوقت، موضحين أن الوظائف المحدودة تشمل تقييد الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بالمستخدم، إلا أنه سيبقى قادراً على الرد على مكالمات الصوت والفيديو الواردة.