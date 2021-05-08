دولة عربية تستعد لسقوط الصاروخ الصيني وتعلن حالة الطوارئ.. وتوجه نداءاً للمواطنين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن السودان حالة الطوارئ بعد تلقيه معلومات تفيد بأن الصاروخ الصيني التائه في الفضاء "لونج مارش 5 بي" من المحتمل أن يسقط على أراضيها اليوم السبت أو غد الأحد.

وذكر موقع "سودان تريبيون" أن حكومة الولاية الشمالية بالسودان أصدرت بياناً مساء أمس الجمعة، قالت فيه، إنها تلقت معلومات من لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية واتصال مباشر من وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب بخصوص خروج الصاروخ الصيني عن مساره والذي من المتوقع سقوطه صباح السبت بشمال السودان.

وأشار البيان، الصادر عن أبو ذر محمد علي المتحدث باسم غرفة طوارئ إدارة أزمة الصاروخ الصيني، إلى أن حكومة الولاية شرعت في اجتماعات عاجلة لوضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الخارج عن المسار وتلافيا لأي آثار قد تحدث جراء سقوطه بإحدى مناطق الولاية.

وأكدت حكومة الولاية أن لجنة لإدارة الأزمة برئاسة والي الولاية آمال محمد عز الدين، والمكونة من وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والمالية والقوات النظامية ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وأجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ستكون في حالة انعقاد دائم.

وتعهدت الحكومة بتسخير كافة امكانيات الولاية بمحلياتها المختلفة لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أي آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ الصيني.

وأهابت حكومة الولاية الشمالية بالمواطنين عدم الإنجرار وراء المعلومات الخاطئة من مصادر أخرى، والحرص على أخذ المعلومات حول الموضوع من الأجهزة الإعلامية الرسمية بالولاية.

وقبل أسبوع، أطلقت الصين صاروخها الفضائي "لونج مارش 5بي" إلى محطتها الدولية في الفضاء، قبل أن تفقد السيطرة عليه ولم تستطيع تحديد وجهته النهائية.

وكان موقع "جولف" قد نقل عن مصادر عسكرية أمريكية قولها إنها حددت وجهة جديدة محتملة لسقوط حطام الصاروخ ​الصيني التائه، حيث تم تحديد شمال ​السودان​ كوجهة مؤكدة لسقوط هذا الصاروخ.

وأكدت المصادر أن الصاروخ الصيني الطائش من المحتمل ايضاً أن يسقط في أحد بلدان آسيا الوسطى ​طاجيكستان​ أو ​تركمانستان​ الساعة 3:30 فجر الأحد بتوقيت أبوظبي.