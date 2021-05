شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتجه لإضافة youtubeTV الي يوتيوب الرئيسي ردا على أزمتها مع Roku والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوع من انتشار لم تتمكن Google و Roku بعد من التوصل إلى صفقة لتجديد وجود YouTube TV على منصة البث الضخمة، لكن Google توصلت إلى حل بديل قد يسمح للأشخاص بالوصول إلى YouTube TV مباشرةً من تطبيق YouTube الرئيسي.

سيبدأ مستخدمو YouTube في رؤية خيار "Go to YouTube TV" في تطبيق YouTube الرئيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، عندما يختارون ذلك، سيتم تحويلهم بعد ذلك إلى تجربة مستخدم YouTube TV القياسية وفقا لما نقله موقع the verege.

يتوفر هذا الخيار في أجهزة Roku أولاً - حيث تشتد الحاجة إليه حاليًا - ولكنه سيصل أيضًا إلى YouTube على الأنظمة الأساسية الأخرى.

وقامت Google بشكل أساسي بحشو تطبيق YouTube TV في YouTube نفسه ، وهو قد لا يكون إيجابى على Roku. وتقول Google إنها "لا تزال تعمل على التوصل إلى اتفاق مع Roku لضمان استمرار الوصول إلى YouTube TV لعملائنا المشتركين" ، وتشير إلى أن تطبيق YouTube TV يظل قابلاً للاستخدام لأولئك الذين قاموا بتثبيته بالفعل.

ولكن في حالة انهيار الأشياء تمامًا ، تقول Google إنها "تجري مناقشات مع شركاء آخرين لتأمين أجهزة البث المجانية في حالة مواجهة أعضاء YouTube TV لأي مشكلات في الوصول على Roku".

ونقل موقع the verege عن متحدث باسم Google أن هذا الحل البديل مخصص فقط لاستهلاك YouTube TV ؛ لا يمكن للعملاء الاشتراك في اشتراكات جديدة من خلال تطبيق YouTube في الوقت الحالي.

كانت Roku قد ردت على أحدث خطوات Google من خلال وصف الشركة بأنها "محتكرة بلا رادع". كما انتقد Roku قرار Google بتجميع الخدمات معًا كمثال على "ممارساتها التجارية المفترسة".

إليك بيان Roku الكامل ، والذي يشير إلى أن الشركة لن يتم حثها على إزالة تطبيق YouTube الرئيسي:

تُعد إجراءات Google سلوكًا واضحًا لمحتكر غير خاضع للرقابة عازم على سحق المنافسة العادلة والإضرار بخيارات المستهلك. يسلط إعلان التجميع بواسطة YouTube الضوء على نوع الممارسات التجارية المفترسة التي تستخدمها Google والتي يحقق فيها الكونجرس والمدّعون العامون والهيئات التنظيمية حول العالم. لم يطلب Roku دولارًا إضافيًا واحدًا من القيمة المالية من YouTubeTV. لقد طلبنا من Google ببساطة إيقاف سلوكها المناهض للمنافسة المتمثل في التلاعب بنتائج بحث المستخدم لتحقيق منفعتها المالية الفريدة والتوقف عن المطالبة بالوصول إلى البيانات الحساسة التي لا يتلقاها أي شريك آخر على منصتنا اليوم. رداً على ذلك ، واصلت Google ممارستها المتمثلة في الاستفادة بشكل صارخ من احتكارها على YouTube لإجبار شركة مستقلة على اتفاقية ضارة للمستهلكين وسيئة للمنافسة العادلة.

قالت Google في مدونتها يوم الجمعة إنها "تجري محادثات مستمرة وطويلة الأمد مع Roku للتصديق على أن الأجهزة الجديدة تفي بمتطلباتنا الفنية" ، وهو تأكيد آخر على أن الشركة تصر على قيام صانعي الأجهزة بتنفيذ دعم لفك تشفير AV1:

توجد عملية الاعتماد هذه لضمان تجربة YouTube متسقة وعالية الجودة عبر أجهزة مختلفة ، بما في ذلك أجهزة Google - حتى تعرف كيفية التنقل في التطبيق وما يمكن توقعه. سنواصل محادثاتنا مع Roku بشأن الشهادة ، بحسن نية ، بهدف الدفاع عن عملائنا المشتركين.

جادل Roku بأن متطلبات Google غير معقولة وستؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتها.