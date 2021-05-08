شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إجراءات "الأوراق المالية" بأمريكا بعد أزمة جيم ستوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التقلبات غير التقليدية التي شهدتها الأسواق منذ بداية السنة، مثل معركة GameStop وانهيار Archegos Capital، تدرس هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية إجراءات تتطلب من المستثمرين الكبار الإفصاح بتفاصيل أكثر عن مراكزهم الإستثمارية وعن مشتقاتهم المالية سعياً لحماية صغار المستثمرين.

ومن المتوقع أن يدلي رئيس الرقابة على الأسواق المالية الجديد جاري Gensler بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، شهادة انتظرتها الأسواق لمعرفة كيفية عمل هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية لتجنب أى فوضى ثانية فى الأسواق وفقا لما نقلته CNBC.

ووفقًا لشهادة نشرتها اللجنة، Gensler سيؤكد أن موظفي الهيئة يعملون على إجراءات محتملة، بما في ذلك زيادة الإفصاح عن استثمارات "البيع على المكشوف"، واستراتيجية صناديق التحوط حول انخفاض الأسهم، ولكن من غير المتوقع أن يوضح توقيت هذه المقترحات.

وفي السياق نفسه، ستتخذ لجنة الأوراق المالية إجراءات صارمة ضد شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو "SPACs"، لتضع قواعد جديدة للحد من مخاطر المتعلقة بتلك الاندماجات.

يذكر أن سهم GameStop كان قد ارتفع في يناير بشكل غير اعتيادي بعد أن قرر مستثمري التجزئة على Reddit بالضغط على سهم تاجر تجزئة الألعاب الفيديو، مما تسبب في خسائر فادحة لصناديق التحوط.