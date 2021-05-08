شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG Mobile تعيد تسمية نفسها لـ Battlegrounds Mobile India والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر من حظرها فى الهند، أعلنت شركة PUBG رسميًا عن إعادة إطلاق اللعبة باسم Battlegrounds Mobile India، وفى حين أن مطور ألعاب الفيديو الكورى الجنوبى Krafton لم يكشف عن الموعد المحدد للإطلاق، إلا أنه يقول إنه سيتم الإعلان عن لعبة الباتل رويال قريبًا، حيث يقول إن اللعبة ستقدم تجربة ألعاب متعددة اللاعبين AAA عالمية المستوى على الهاتف المحمول.

وقد أصبح الموقع الرسمى لـ Battlegrounds Mobile India متاح الآن، كما أصدرت الشركة أيضًا إعلانًا تشويقيًا رسميًا للعبة، وبينما لا توجد مثل هذه التفاصيل للعبة على الموقع الإلكترونى أو فى دعابة اللعبة، يعرض رسمًا متحركًا مدته 9 ثوانٍ مع عنوان اللعبة وشعارها.

لكن ستكون هذه النسخة من اللعبة متاحة فقط فى الهند، وسيتم إطلاقها كتجربة مجانية للعب على الأجهزة المحمولة، وقبل الإطلاق الرسمي، ستكون اللعبة متاحة للتسجيلات المسبقة فى الهند، فيما ستأتى Battlegrounds Mobile India بأحداث حصرية داخل اللعبة مثل الملابس والميزات وسيكون لها نظام الرياضات الإلكترونية الخاص بها مع البطولات والدوريات.

وتقول Krafton إنها ستتعاون مع الشركاء لبناء نظام إيكولوجى للرياضات الإلكترونية مع تقديم محتوى داخل اللعبة بانتظام، بدءًا بسلسلة من الأحداث داخل اللعبة الخاصة بالهند عند الإطلاق، والتى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ويشدد كرافتون أيضًا على أمان البيانات وخصوصية اللاعبين، وتقول الشركة إنها ستعمل مع الشركاء، لضمان حماية البيانات وأمنها، فى كل مرحلة، ويضيف: "سيضمن هذا احترام حقوق الخصوصية، وستكون جميع عمليات جمع البيانات وتخزينها متوافقة تمامًا مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها فى الهند وبالنسبة للاعبين هنا".