شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت لم تحقق أى ربح من أجهزة ألعاب Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تجربة أبل - Epic Games عن بعض التفاصيل المهمة الأخرى أيضًا، مثل بيانات بيع وحدات تحكم Xbox لشركة مايكروسوفت، فوفقًا للبيانات، التى تستند إلى ما شهده لورى رايت، نائب رئيس قسم تطوير الأعمال فى Xbox أثناء التجربة، كان عملاق التكنولوجيا يبيع وحدات تحكم Xbox بخسارة، ويحقق ربحًا صفريًا، وفقًا لتقرير Softpedia.

ويقال إن ويس إيرنهاردت، محامى Epic Games، سأل نائب رئيس Xbox هذا: "ما هو الهامش الذى تكسبه مايكروسوفت من البيع على وحدات تحكم Xbox؟" ردت عليه، "نحن لا نفعل، نبيع لوحات المفاتيح فى حيرة "، و"فقط للتوضيح، هل تحقق مايكروسوفت ربحًا من بيع وحدة تحكم Xbox؟" واصل إيرنهاردت "لا"، جاء الجواب من Xbox VP.

ووفقًا للتقرير، تعانى مايكروسوفت من خسارة مبيعات أجهزة الألعاب، ووفقًا للمحلل دانيال أحمد، فإن شركة سونى لا تحقق أداءً جيدًا فى نفس القسم، ووفقًا له، "يتم بيع كل من PS5 و Series X / S بخسارة فى الوقت الحالي، ولكن من المرجح أن تصبح مربحة أسفل الخط" من ناحية أخرى، يبدو أن شركة Nintendo هى الشركة الوحيدة التى تحقق وحدات التحكم فيها أرباحًا، كما يزعم التقرير.

ووفقًا لتقرير صادر عن Eurogamer، حققت Nintendo أفضل ربح تشغيلى على الإطلاق بلغ 6 مليارات دولار العام الماضي، وثانى أفضل عام من الإيرادات، بلغ 16.6 مليار دولار، ووصلت وحدة التحكم فى Switch إلى معلم جديد هذا العام من خلال بيع 84.59 مليون وحدة و 587.1 مليون نسخة من الألعاب.