شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حظر رقمك وإخفاء معرف المتصل عند إجراء مكالمات هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أوقات قد ترغب فيها في حظر رقمك الخاص، لذلك لن يظهر في معرف المتصل، ربما تحاول مفاجأة شخص مهم آخر، أو تتصل بشركة لا تريد أن تسمع منها مرة أخرى، ومهما كان السبب، فمن السهل حظر رقم هاتفك، بغض النظر عن نوع الهاتف لديك، وبمجرد القيام بذلك، ستظهر كـ "مجهول" أو "خاص" على هاتف المستلم، وهنا نقدم لك بعض الطرق التي ستمكنك من القيام بذلك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



اتصل بمزود خدمة الهاتف الخاص بكلحظر رقمك بشكل دائم، يمكنك الاتصال بمزود خدمة الهاتف الخاص بك واطلب منهم وضع حظر على رقمك، وفقط لاحظ أنك قد تحتاج إلى تقديم سبب للتغيير، وأن بعض شركات الهاتف تفرض رسومًا علي ذلك، فتأكد من طلب شرح واضح للعملية قبل موافقتك عليها.





قم بتغيير إعدادات هاتفك الذكيلا يتوفر هذا على جميع الهواتف أو مع جميع مزودي الخدمة، ولكن سيكون لدى معظم المستخدمين أيضًا القدرة على حظر أرقامهم يدويًا عن طريق تغيير أحد الإعدادات على هواتفهم،حيث سيؤدي هذا إلى حظر رقمك طالما تم تغيير الإعداد، مما يجعله أمر جيد إذا كنت بحاجة إلى حظر طويل الأجل.





خطوات لحظر رقمك على أيفون1. افتح تطبيق "الإعدادات"، ثم مرر لأسفل واضغط على "الهاتف".

2. في القائمة التي تفتح، حدد "إظهار معرف المتصل الخاص بي".

3. سيستغرق هاتفك بعض الوقت للاتصال بمزود خدمة الهاتف الخاص بك، وبمجرد القيام بذلك، اضغط فوق زر التبديل "إظهار معرف المتصل الخاص بي" لقلبه إلى اليسار وإيقاف تشغيله.





خطوات لحظر رقمك على أندرويد1. افتح تطبيق الهاتف، ثم اضغط على النقاط الثلاث أعلى اليسار وحدد "الإعدادات" أو "إعدادات الاتصال".

2. قم بالتمرير لأسفل وحدد "إعدادات إضافية" أو "مزيد من الإعدادات"، سيختلف الزر الدقيق هنا وفقًا لهاتفك.

3. اضغط على خيار "إظهار معرف المتصل الخاص بي"، إذا لم تره في هذه الصفحة، فقد تحتاج إلى تحديد زر "مزيد من الإعدادات" آخر.

4. في النافذة المنبثقة التي تظهر، حدد "إخفاء الرقم".