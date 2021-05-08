شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: أسماك القرش تستخدم المجال المغناطيسي للأرض للتنقل فى محيطات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن أسماك القرش تستخدم المجال المغناطيسي للأرض للتنقل في محيطات العالم، حيث تبحر آلاف الأميال للعودة إلى نفس أرض التكاثر كل عام، وهو أمر حير العلماء لمدة 50 عامًا، مع صعوبة إجراء التجارب، لكن دراسة أجريت مؤخرًا، وجدت أن الأسماك حساسة للتغيرات في المجال المغناطيسي للكوكب وتستخدمها كشكل من أشكال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان من المعروف عن السلاحف البحرية أنها تستخدم المجال المغناطيسي للأرض كأداة ملاحة، والآن يبدو أن أسماك القرش تفعل ذلك أيضًا.

أجرى الدراسة البروفيسور برايان كيلر، قائد مشروع مؤسسة Save Our Seas Foundation، من جامعة ولاية فلوريدا، حيث تم حظر المجال المغناطيسي للكوكب واستبداله بإشارات اصطناعية مكررة مواقع أخرى بعيدة عن مكان اصطياد الحيوانات، ونظرًا لأن القرش يهاجر مرة أخرى إلى نفس المكان كل عام، يمكن للباحثين التنبؤ بالمكان الذي ستحاول فيه أسماك القرش السباحة له.

افترض الباحثون أنه إذا استخدمت أسماك القرش المجال المغناطيسي الأرضي، فستسبح شمالًا عندما تكون في نصف الكرة الجنوبي، والعكس صحيح.

وكما توقعوا أنه لن يكون هناك تفضيل في الاتجاه إذا كان المجال المغناطيسي المزيف يتماشى مع المجال المغناطيسي الطبيعي، وكان سلوك الحيوانات يتوافق بالفعل مع التوقعات.

وقال كيلر، "كم هو رائع أن سمكة قرش يمكنها السباحة لمسافة 20 ألف كيلومتر ذهابًا وإيابًا في محيط ثلاثي الأبعاد والعودة إلى نفس الموقع؟"، مضيفا "في عالم يستخدم فيه الناس نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتنقل في كل مكان تقريبًا، تعد هذه القدرة رائعة حقًا."