شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة جديدة لـ Wear OS لتسهيل المراسلة على الساعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل تطبيق لوحة مفاتيح Gboard الخاص بها إلى Wear OS، حيث أعلنت الشركة ذلك عبر منشورها الرسمي على مدونتها، فيما يوفر Gboard for Wear OS واجهة مستخدم لوحة مفاتيح جديدة تمامًا للساعات الذكية، وتقول الشركة أن هذا سيجعل المراسلة أسرع وأسهل على ساعة ذكية.

وفقًا لمدونة المدونة الرسمية ، يدعم Gboard for Wear OS طرق إدخال متعددة بما في ذلك مدخلات الصوت والإيماءات بدون استخدام اليدين. تأتي لوحة الرموز التعبيرية مدمجة أيضًا مع لوحة المفاتيح، وبصرف النظر عن هذا، توفر لوحة المفاتيح أيضًا اقتراحات وتصحيحات محسنة. ستعرض لوحة المفاتيح تنبؤات واقتراحات في الصف العلوي أثناء الكتابة تمامًا مثل الهواتف الذكية. أيضًا ، تتيح لك شاشة المعاينة الجديدة مراجعة الرسالة بالكامل وتعديلها بناءً على تلك الاقتراحات والتصحيحات قبل إرسالها.

وأخيرًا، ستفترض Gboard for Wear OS أيضًا عدة لغات. يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين اللغات من Gboard من خلال النقر على اختصار اللغة في أسفل الشاشة. أكدت الشركة أن Gboard ستدعم جميع اللغات التي يدعمها Wear OS، وسيبدأ طرح التحديث لمستخدمي Wear OS في الأيام المقبلة.