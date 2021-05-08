شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل قد تطرح قريبا ميزة أمان "مهمة" لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة جوجل لتوفير ميزة المصادقة الثنائية التلقائية للمستخدمين قريبًا، وفقًا لتقرير صادر عن PC World، حيث قال مارك ريشر، مدير إدارة المنتجات للهوية وأمان المستخدم فى جوجل، فى بيان تم تقديمه إلى PC World، إن الشركة ستبدأ "تلقائيًا فى تسجيل المستخدمين فى 2SV [ما تسميه جوجل 2FA] إذا تم ضبط حساباتهم بشكل مناسب".

ومع ذلك، أضاف التقرير أن عملاق البرمجيات سيتيح للمستخدمين فرصة الانسحاب أيضًا، وفى بيان منسوب إلى Risher، ورد أن جوجل قالت: "المزيد من العوامل تعنى حماية أقوى، لكننا نحتاج إلى ضمان عدم حظر المستخدمين عن طريق الخطأ من حساباتهم، ولهذا السبب بدأنا بالمستخدمين الذين سيتم توفير الحماية لهم، حيث أن التغيير الأقل اضطرابًا والتخطيط للتوسع من هناك بناءً على النتائج".

وقال ريشر أيضًا فى البيان إن كلمات المرور كانت "أكبر تهديد منفرد لأمنك على الإنترنت" ربما استنادًا إلى حقيقة أنه يمكن سرقتها ويصعب تذكرها مما يجعل المستخدمين يعيدون استخدام كلمات المرور القديمة، ويؤدى هذا إلى زيادة خطر اختراق عدة حسابات إذا وقعت كلمات المرور فى الأيدى الخطأ.

وفى الوقت الحالي، تمنحك جوجل خيارًا لتأمين حسابك باستخدام المصادقة الثنائية، والتى ترسل لك تنبيهًا لتأكيد تسجيل الدخول من جهاز مختلف ولكنه لا يزال اختياريًا، وتهدف المصادقة الثنائية إلى إضافة طبقة حماية إضافية إلى حسابك، وعندما يحاول شخص آخر تسجيل الدخول إلى حسابك، سيحتاج إلى رمز الحماية المرسل إلى هاتفك.