شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو أرباح Nintendo بنسبة 86% خلال الربع الأخير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أرباح شركة نينتندو للسنة المالية المنتهية فى مارس بنسبة 86٪ بفضل المبيعات الجيدة لجهاز Switch المحمول الخاص بها حيث بقى الناس فى منازلهم بسبب الوباء، وتحولوا إلى ألعاب الفيديو للترفيه، وقد بلغ إجمالى الربح السنوى للشركة اليابانية لألعاب Super Mario وPokemon رقما قياسيا بلغ 480.4 مليار ين (4.4 مليار دولار)، ارتفاعا من 258.6 مليار ين فى العام السابق.

وكانت النتائج التى صدرت يوم الخميس أفضل من توقعات أرباح الشركة الداخلية البالغة 400 مليار ين (3.7 مليار دولار)، وقالت الشركة إن المبيعات زادت 34 بالمئة إلى 1.76 تريليون ين (16 مليار دولار)، وفى مبيعات برامج الألعاب، ظل الطلب قوياً على لعبة "Animal Crossing: New Horizons"، حيث تم بيع 20.85 مليون وحدة لمبيعات تراكمية بلغت 32.6 مليون وحدة.

كما حظيت أفلام "Mario Kart 8 Deluxe" و"Ring Fit Adventure" بشعبية كبيرة، وقالت شركة Nintendo ومقرها كيوتو إن التنزيلات الرقمية لجهاز Switch كانت جيدة أيضًا، مما ساعد فى دعم أرباحها النهائية، لكن نينتندو قالت إنها لا تتوقع استمرار هذا الحظ الجيد خلال السنة المالية الحالية، التى تنتهى فى مارس 2022. وتتوقع انخفاضًا بنسبة 29٪ فى الأرباح إلى 340 مليار ين (3 مليارات دولار).

وقالت نينتندو إن لديها ألعابًا جذابة قيد العمل، بما فى ذلك التعاون فى قطاع الهاتف المحمول مع Niantic فى تطبيق يضم Pikmin للأجهزة الذكية، وتتوقع إطلاق ذلك فى النصف الثانى من عام 2021، ومن بين عناوين البرامج الأخرى المزمع طرحها عالميًا فى وقت لاحق من هذا العام، "Mario Golf: Super Rush" و "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD".

وقد تم التخطيط لإصدار لعبة بوكيمون جديدة فى أواخر عام 2021، وفقًا لـ Nintendo، فيما تعد نينتندو هى من بين الشركات التى ازدهرت خلال الوباء، الذى يعيث فسادا فى الاقتصاد العالمى بشكل عام، وقد تم افتتاح منتزه سوبر نينتندو وورلد الترفيهى فى أوساكا باليابان، والذى تم بناؤه باستخدام استوديوهات يونيفرسال، فى مارس بعد تأخير بسبب الوباء.