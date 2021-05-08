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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هايبرلوب يسافر بسرعة 750 ميلاً فى الساعة على متن كبسولات مغناطيسية والان مع تفاصيل الخبر
موقع الهايبرلوب
وركب المؤسس المشارك لشركة Virgin Hyperloop جوش جيجل وزميلته سارة لوشيان كبسولة على طول الأنبوب الأبيض الضخم في نوفمبر الماضى.
قال جيجل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب،: "ستشعر وكأنها طائرة عند الإقلاع، وبمجرد أن تكون سريعًا، لن يكون لديك حتى اضطراب لأن نظامنا قادر تمامًا بشكل أساسي على الاستجابة لكل هذا الاضطراب".
الهايبرلوب ن الداخل
تتسع الكبسولات داخل شبكة الأنبوب لـ 28 راكبًا ويمكن تخصيصها لمسافات طويلة وقصيرة وللشحن.
تستغرق رحلة الهايبرلوب بين نيويورك وواشنطن 30 دقيقة فقط، أي ضعف سرعة رحلة الطيران التجاري وأربع مرات أسرع من القطار فائق السرعة.
بينما لا يزال في مرحلة مبكرة ، يتوقع جيجل العمليات التجارية في وقت مبكر من عام 2027، وقالت الشركة سابقًا إنها تعمل على الحصول على شهادة السلامة للنظام بحلول عام 2025 والعمليات التجارية بحلول عام 2030.
قال جيجل إنه قد يكون أول وسيلة نقل خلال 100 عام تحدث ثورة في السفر، تمامًا كما فعلت السيارات والقطارات والطائرات.