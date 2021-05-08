شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هايبرلوب يسافر بسرعة 750 ميلاً فى الساعة على متن كبسولات مغناطيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة Virgin Hyperloop، هايبرلوب بسرعة تصل إلى 750 ميل / ساعة (1200 كم / ساعة)، حيث كشفت عن موقع الاختبار بالقرب من لاس فيجاس، وتُظهر الصور الأنبوب المعدني الأبيض الذي يبلغ طوله 1640 قدمًا والموجود عند قاعدة الجبال، والذي تم بناؤه في صحراء نيفادا خارج المدينة مباشرةً.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المكان الذي تعمل فيه الشركة على تطوير تقنية كبسولات الركاب التي ستنتقل عبر أنفاق فراغ خالية من الهواء يستخدم الرفع المغناطيسي.



موقع الهايبرلوب وركب المؤسس المشارك لشركة Virgin Hyperloop جوش جيجل وزميلته سارة لوشيان كبسولة على طول الأنبوب الأبيض الضخم في نوفمبر الماضى. قال جيجل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب،: "ستشعر وكأنها طائرة عند الإقلاع، وبمجرد أن تكون سريعًا، لن يكون لديك حتى اضطراب لأن نظامنا قادر تمامًا بشكل أساسي على الاستجابة لكل هذا الاضطراب".



الهايبرلوب ن الداخل

يستخدم النظام دفعًا كهربائيًا، مع رفع مغناطيسي سلبي يخلق ضغطًا منخفضًا داخل الأنبوب، وهو في ظروف شبه الفراغ.

تتسع الكبسولات داخل شبكة الأنبوب لـ 28 راكبًا ويمكن تخصيصها لمسافات طويلة وقصيرة وللشحن.

تستغرق رحلة الهايبرلوب بين نيويورك وواشنطن 30 دقيقة فقط، أي ضعف سرعة رحلة الطيران التجاري وأربع مرات أسرع من القطار فائق السرعة.

بينما لا يزال في مرحلة مبكرة ، يتوقع جيجل العمليات التجارية في وقت مبكر من عام 2027، وقالت الشركة سابقًا إنها تعمل على الحصول على شهادة السلامة للنظام بحلول عام 2025 والعمليات التجارية بحلول عام 2030.

قال جيجل إنه قد يكون أول وسيلة نقل خلال 100 عام تحدث ثورة في السفر، تمامًا كما فعلت السيارات والقطارات والطائرات.