شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع خدمة البث وتضيف المزيد من ميزات المساعد الذكى للعائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوسع التحديث الجديد لجوجل أداة البث التي كانت تقتصر في السابق على المساعد الذكى الذكية، ووصلت لهواتف أيفون وأندرويد، كما أعلنت الشركة عن مجموعة من الميزات الجديدة الملائمة للعائلة لمساعدها الذكى، بما في ذلك القصص والألعاب والأغاني.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، يتيح لك البث إرسال رسالة إلى جميع الأجهزة المتوافقة في وقت واحد، ويمكنك إنشاء مجموعات لتحديد من تريد الوصول إليه.

تسمح لك جوجل بإعداد مجموعة عائلية لما يصل إلى ستة من أقاربك، وسيتيح لك التوسع الذي تم الإعلان عنه اليوم الوصول إلى هؤلاء الأعضاء على هواتفهم أيضًا، ويمكن لجهة الاتصال الآن الرد على رسالتك من جهاز أندرويد وأيفون.

تعمل جوجل أيضًا على تحسين ميزة Family Bell التي تتيح لك ضبط إنذارات تشبه جرس المدرسة طوال اليوم وعبر أجهزة متعددة في منزلك في وقت واحد، بدلاً من جهاز واحد فقط.

تضيف جوجل أيضًا دعمًا لثماني لغات جديدة، بما في ذلك اليابانية والكورية والهندية والإيطالية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية.

يوفر المساعد أيضًا محتوى تعليميًا، وتضيف الشركة إلى مكتبتها هذا الأسبوع، شراكة مع Pottermore Publishing لتقديم قصص هاري بوتر.

يمكنك أن تطلب من المساعد "أخبرني قصة كويدتش" لمعرفة المزيد عن الرياضة الخيالية على شاشة ذكية أو جهاز أندرويد، حيث تقول جوجل إن المزيد من المحتوى من Wizarding World سيأتي لاحقًا هذا العام.

يحصل المساعد أيضًا على محتوى تاريخي جديد من سلسلة Penguin Random House Who Was، ولاختبار معرفتك بعد كل هذا التعلم، يمكنك أيضًا لعب ألعاب جديدة مثل Are You Smarter than a 5th Grader على شاشات العرض الذكية التي تدعم المساعد.

كما أن هناك أيضًا أغنيتان جديدتان حول تنظيف الأسنان، حيث قالت جوجل إن الهدف منها مساعدة الأطفال على البقاء في مهامهم والقيام بالأعمال المنزلية.