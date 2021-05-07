شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات تسرق حركة المرور الخاصة بهاتفك الذكي.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تحديث التطبيقات الموجودة على الهاتف الذكي بشكل دوري من خلال حركة مرور البيانات الخاصة به، والتي تكون "مخفية"، ولأن بيانات المستخدم تولد إيرادات كثيرة من هذه العملية، ينبغي توخّي الحذر أثناء تنزيل التطبيقات على جهازك، حتى لا تعرّضه إلى سرقة المعلومات وحركة المرور الخاصة بك.

وقد تحدّث نائب المدير الفني لتطوير الأعمال في شركة أمن المعلومات "أنغارا"، رسلان كوساريم، لوكالة "سبوتنيك" عن أهم التطبيقات الضارة التي من الممكن أن تسرق حركة المرور "الترافيك" الخاصة بالهاتف الذكي.

وقال: "يوجد نوعان من تطبيقات الهاتف المحمول: بعضها يعمل بشكل مشروع، والبعض الآخر ضار ويسرق البيانات وحركة المرور. ويمكن التعرف على النوع الأول من خلال قراءة سياسة الخصوصية التي توفرها التطبيقات، ثم طلب الموافقة في بداية استخدام البرنامج".

وأضاف: "أما بالنسبة للتطبيقات الضارة، والتي يمكن أن تظهر على الجهاز بطرق مختلفة مثلا بعد زيارة موارد الويب المحظورة أو التثبيت من مصادر غير مؤكدة"، وتابع: "فمثلا الألعاب والتطبيقات الخاصة باللياقة البدنية تزود مطوّري الخدمات بالمعلومات أكثر بكثير مما نتخيل".

وأشار أنه "لكي يتوقف التطبيق عن سرقة حركة المرور الخاصة بك، عليك أولا أن تفهم كيف يسمح لك نظام التشغيل وآليات الأمان الخاصة بجهازك بإدارة حركة المرور"، وتابع: "تأكد من أن استخدام حركة المرور غير مسموح به لتلك التطبيقات التي لا يجب أن تستخدم حركة المرور في خصائصها الوظيفية".

وقال الخبير: "أنت بحاجة إلى حماية نفسك من تثبيت التطبيقات الضارة. لهذا لا يجب تثبيت التطبيقات من مصادر لم يتم التحقق منها. ومن الأفضل أيضا أن تقوم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات على جهازك المحمول"، وختم الخبير قوله بأنه "لسوء الحظ، تستخدم العديد من التطبيقات والخدمات المفيدة التي يتم تنزيلها من خلال الخدمات الرسمية للبيانات وحركة المرور. وهنا سيتعين عليك الاختيار، إما التخلي عن تطبيق مناسب لصالح تطبيق أكثر أمانا مع العمل بشفافية، أو البقاء في خدمة مريحة، ولكن مع خطر تسرب البيانات السرية وفقدان بعض حركة المرور للخدمة".