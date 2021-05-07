شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Woolaroo AI تطبيق من جوجل لحماية اللغات المهددة بالانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون متحف Yugambeh الأسترالي مع قسم الثقافة والفنون في شركة جوجل، من أجل تطوير أداة Woolaroo مفتوحة المصدر قائمة على الذكاء الاصطناعي تم إطلاقها من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، وتهدف إلى تعليم اللغات المهددة بالانقراض والحفاظ عليها.

وتعتمد الأداة في عملها على ترجمة جوجل والرؤية السحابية والتعلم الآلي وخاصية التعرف على الصور، من أجل ترجمة صور الأجسام التي تلتقطها عدسة الهاتف إلى اللغات الأصلية في الوقت الفعلي. وإذا تم اكتشاف أجسام متعددة في صورة ما، يمكن للمستخدمين النقر عليها وتحديدها لمعرفة هويتها وترجمة اسمها.

كما تم تصميم Woolaroo لتشجيع الأفراد والمجتمعات على المساهمة بإضافة كلمات وتسجيلات صوتية جديدة للمساعدة في نطق الكلمات باللغات المحلية المهددة بالانقراض. والتي يمكن ترجمتها لعدة لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وقال مدير المتحف روري أوكونور في تصريح نقله موقع Zdnet.net "من الأمور الحاسمة بالنسبة لمجتمعات السكان الأصليين أن Woolaroo يضع في أيديهم القدرة على إضافة وتعديل وحذف الإدخالات تماماً. لذلك يمكن للناس الرد فوراً على الكلمات والعبارات التي تم تذكرها حديثاً وإضافتها بشكل مباشر".