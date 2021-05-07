شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسمح لعملاء الاتحاد الأوروبى بمعالجة البيانات وتخزينها محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستسمح شركة مايكروسوفت للعملاء التجاريين والقطاع العام فى الاتحاد الأوروبى بمعالجة وتخزين جميع بياناتهم فى المنطقة، وهو طلب متزايد من بعض العملاء، حيث قالت مايكروسوفت مؤخرًا إن الشركة ستكمل تنفيذ جميع الأعمال الهندسية اللازمة لتنفيذ الخطة بحلول نهاية العام المقبل وستطبق على جميع خدماتها السحابية الأساسية - Azure ومايكروسوفت 365 و Dynamics 365.

وقال رئيسها براد سميث فى بيان إن مايكروسوفت ستتشاور مع العملاء والمنظمين بشأن هذه الخطة فى الأشهر المقبلة، بما فى ذلك التعديلات اللازمة فى ظروف فريدة مثل الأمن السيبراني، وتدير مايكروسوفت حاليًا مراكز بيانات فى 13 دولة أوروبية، بما فى ذلك فرنسا وألمانيا وأيرلندا والسويد.

وبالنسبة للشركات الكبيرة، أصبح تخزين البيانات كبيرًا جدًا، وموزعًا عبر العديد من البلدان، بحيث يصبح من الصعب عليهم فهم مكان وجود بياناتهم وما إذا كانت تتوافق مع قواعد مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR).

وقد تم تصميم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، والتى دخلت حيز التنفيذ فى عام 2018، لحماية حقوق الخصوصية لأفراد الاتحاد الأوروبى وتنطبق على جميع الشركات التى تعالج أو تتحكم فى المعلومات الشخصية للمقيمين فى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان وجود هذه الشركات.

وقالت مايكروسوفت سابقًا إنها ستطعن ​​فى كل طلب حكومى بشأن البيانات الشخصية للقطاع العام فى الاتحاد الأوروبى أو العميل التجارى وستقدم تعويضًا إذا كشفت عن بيانات تنتهك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) التى تسبب ضررًا.