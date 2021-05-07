شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يكشف مخاطر الهواتف الذكية القديمة.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يريد كثير من الأشخاص تغيير هواتفهم الذكية القديمة لأنهم اعتادوا عليها، إلا أن ذلك قد يعرضهم لعمليات قرصنة، وقال سيرجي كوزمينكو، كبير المتخصصين في اختبار المنتجات الرقمية لشركة ""روس كاتشستفو": "يعد تحديث نظام تشغيل الأجهزة المحمولة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى جميع التطبيقات الموجودة على الهاتف بشكل عام ضروريا لحماية نفسك من الثغرات الأمنية المحتملة.

وأضاف: بمرور الوقت، ومع ظهور حالات استخدام وأبحاث جديدة، يجد كل من المطورين والمتسللين مزيدا من الثغرات".

وفقا للخبير، فإنه كلما طالت مدة استخدام الشخص لهاتف قديم، أصبح أكثر عرضة للمحتالين. وينخفض ​​ أيضا أداء الهاتف الذكي، لأنه بمرور الوقت، هناك حاجة إلى المزيد والمزيد من الموارد (الذاكرة والمعالج) لأداء المهام العادية.

ويضيف الخبير الروسي "في الوقت نفسه، لا تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل إلا من متجر التطبيقات الرسمي ولا تحتاج بأي حال من الأحوال إلى تنزيل التحديثات من مصادر غير مفهومة وهذا قد يؤدي إلى تسلل برامج ضارة، يمكنها سرقة المعلومات الشخصية ومعلومات الدفع على هاتفك".