شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتهاء مساحة التخزين المجانية غير المحدودة لصور جوجل 1 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل، أن أي صورة أو مقطع فيديو "عالي الجودة" تقوم بتحميله إلى الخدمة سيتم احتسابه في حدود 15 جيجابايت بعد الأول من يونيو، فلديك أقل من شهر لتحميل جميع الصور التي تريدها على صور جوجل دون الحاجة إلى دفع أي شيء مقابل مساحة التخزين الإضافية.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، ستتم مشاركة هذا الحد الأقصى مع Gmail الخاص بك، بالإضافة إلى مستندات العمل والشرائح وجداول البيانات الخاصة بك، لذلك عليك أن تكون ذكيًا عندما يتعلق الأمر بنسخ لقطاتك احتياطيًا.

لن يتم احتساب أي ملف عالي الجودة تقوم بتحميله قبل 1 يونيو من الحد الأقصى حتى الآن، مع ذلك، مما يمنحك بعض الوقت لتشغيل التطبيق والتأكد من تحميل صورك على السحابة.

وتوفر خدمة الصور نسخًا احتياطيًا غير محدود لملفات الوسائط عالية الجودة، والتي تقل جودتها قليلاً عن الأصل، والتخزين محدود فقط للملفات التي تم تحميلها بتنسيقها الأصلي.

وسيتعين عليك الدفع مقابل خطة تخزين Google One من 1 يونيو إذا تجاوزت عمليات تحميل الصور وملفات مساحة العمل 15 جيجابايت.

ستكلفك الخدمة السحابية 2 دولار شهريًا مقابل 100 جيجابايت من المساحة، وهناك أيضًا فئة 200 جيجابايت ستكلفك 3 دولارات و و 2 تيرابايت مقابل 10 دولارات شهريًا.