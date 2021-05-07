تيسلا لن توفر السيارات الذاتية القيادة بالكامل هذا العام

دبي - يزن راشد - قالت شركة تيسلا لإحدى الهيئات التنظيمية في كاليفورنيا: إنها قد لا تحقق تقنية القيادة الذاتية الكاملة بحلول نهاية هذا العام، وذلك وفقًا لمذكرة صادرة عن إدارة المركبات في كاليفورنيا DMV.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، ايلون ماسك Elon Musk، في شهر يناير: إنه واثق للغاية من أن السيارة ستكون قادرة على قيادة نفسها بموثوقية تفوق الإنسان هذا العام.

وطرحت تيسلا أيضًا ما تصفه بالإصدار التجريبي من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD لعدد محدود من الموظفين والعملاء منذ شهر أكتوبر، وقد روج ماسك للبرنامج عبر حسابه ضمن منصة تويتر.

وبينما قال ماسك لعدة سنوات: إنه يعتقد أن الشركة على وشك تقديم القيادة الذاتية من المستوى 5 – بمعنى أن سياراتها لن تتطلب تدخلًا بشريًا – يحتاج السائقون إلى إبقاء أيديهم على عجلة القيادة عند استخدام المرشد الآلي.

وجمعت تيسلا أكثر من ملياري دولار قبل عامين بعد أن تحدث ماسك عدة مرات عن سيارات الأجرة الذاتية القيادة التي لم تتحقق.

وقالت إدارة المركبات في كاليفورنيا DMV في مذكرة حول مكالمتها الجماعية في 9 مارس مع ممثلي Tesla، بما في ذلك مهندس المرشد الآلي سي جيه مور CJ Moore: تغريدة ماسك لا تتطابق مع الواقع الهندسي، حيث إن القيادة الذاتية حاليًا من المستوى 2.

وتشير تقنية القيادة الذاتية من المستوى 2 إلى نظام قيادة شبه آلي يتطلب إشراف سائق بشري.

وأوضح المهندس أن ايلون ماسك بالغ في تقدير قدرة المرشد الآلي، أو نظام مساعدة السائق في الشركة، في وقت مبكر من هذا العام.

وقالت المذكرة: أشارت تيسلا إلى أن ايلون يستنبط معدلات التحسن عند الحديث عن قدرات القيادة الذاتية من المستوى 5، ولم تستطع تيسلا تحديد ما إذا كان معدل التحسين يصل إلى المستوى الخامس بنهاية العام التقويمي،

وأضافت المذكرة: أشارت تيسلا إلى أنها لا تزال ثابتة في المستوى 2، كما تدرك تيسلا أن سوء فهم الجمهور لحدود التكنولوجيا وإساءة استخدامها يمكن أن يكون له عواقب مأساوية.

وتمثل المذكرة لمحة نادرة لمعرفة كيف اضطر مهندسو المرشد الآلي إلى التوفيق بين التوقعات العالية التي حددها ايلون ماسك مع مخاوف المنظمين.

وتحقق إدارة الطرق السريعة في كاليفورنيا في سبب اصطدام سيارة تيسلا بشاحنة مقلوبة على طريق سريع بالقرب من فونتانا بولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل سائق تيسلا، ولم تذكر الإدرة ما إذا كانت سيارة تيسلا تعمل بواسطة المرشد الآلي أم لا.

كما يحقق المنظمون الفيدراليون للسلامة عبر الطرق السريعة في أكثر من 20 حادثًا تتعلق بمركبات الشركة.

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