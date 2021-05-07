توشيبا تطلق أجهزة تلفاز بواجهة Fire TV من أمازون

دبي - يزن راشد - قدمت شركة توشيبا خيارات جديدة للاختيار من بينها إذا كنت تبحث عن شراء Fire TV جديد، حيث أطلقت الشركة اليابانية مجموعة من أجهزة التلفاز الذكية Smart Fire TV مع تجربة Fire TV المدمجة .

وتتوفر أجهزة التلفاز الجديدة بخمسة أحجام عبر سلسلة Toshiba C350.

وطرحت أمازون و Best Buy نماذج 43 إنشًا و 50 إنشًا مقابل 350 دولار و 470 دولار على التوالي، وذلك بالرغم من أنها لن تكون متوفرة حتى 13 مايو على أقرب تقدير.

وبالرغم من أن الشركة ليس لديها تاريخ إصدار لها حتى الآن، إلا أن توشيبا تبيع أيضًا نماذج 55 إنشًا و 65 إنشًا و 75 إنشًا من التلفاز في المستقبل.

وتتمتع أجهزة تلفاز Smart Fire TV الذكية الجديدة بحافات أقل سماكة من نماذج توشيبا السابقة، مع 4 مداخل HDMI و 4 مداخل HDMI HDCP 2.2 ومنفذا USB (كلاهما منفذ USB 2.0).

كما لدى الأجهزة دقة UHD 4K مدعومة من محرك Toshiba Regza Engine 4K، وتدعم Dolby Vision و HDR10 ومعدل التحديث البالغ 60 هرتز.

ويوجد منفذ إخراج صوتي بصري رقمي واحد وإدخال فيديو مركب واحد، وتحتوي الأجهزة على دعم إدخال هوائي الترددات اللاسلكية والشبكة اللاسلكية المدمجة ومنفذ إيثرنت، ويوجد منفذ سماعة رأس واحد وبلوتوث.

وبالنظر إلى أن الأجهزة تعمل بواسطة Fire OS من أمازون، فإن لديها الميزات التي تتوقعها من Fire TV، بما في ذلك القدرة على عرض الفيديو من جرس باب الفيديو المتوافق أو الكاميرات الأخرى عبر ما تشاهده من خلال الشاشة.

ويمكنك أيضًا استخدام الأوامر الصوتية لتغيير إعدادات الصوت والصورة بسرعة، وعلى سبيل المثال، يمكنك قول: أليسكا اضبط وضع الصورة على الفيلم، أو أليكسا اضبط صوت الجهير على المستوى 3.

ويمنحك جهاز التحكم عن بعد الصوتي الذي يأتي مع أجهزة التلفاز أيضًا القدرة على التحكم في تشغيل أجهزة استقبال الصوت والفيديو وسماعات الصوت المتوافقة.

ومن المفترض أن يتم شحن الأجهزة بواجهة Fire TV الأقدم، لكنها تحصل على واجهة المستخدم المعاد تصميمها هذا الصيف عندما يتم طرحها عبر النماذج القديمة.

وتأتي واجهة المستخدم المحدثة بمظهر جديد وتقدم حسابات المستخدمين، بحيث يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من أسرتك تخصيص تجربتهم.

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