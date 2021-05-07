شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه Wi-Fi 6E أحدث وأسرع أشكال اتصال واى فاى.. اعرف مواصفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد شبكة الواى فاى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن الآن، وهناك تقدم يجعل التكنولوجيا أسرع وأكثر قوة، وأحدث هذه التطورات هى Wi-Fi 6E، فإن البث على نطاق 6 جيجاهرتز، أقوى من معيار 5 جيجاهرتز و2 جيجاهرتز، وستوفر شبكة Wi-Fi 6E مجالًا لزيادة حركة المرور عبر الإنترنت، وتحقق أيضًا عائدات تقدر بنحو 183 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدار خمس سنوات.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، يتوسع Wi-Fi 6E في معيار Wi-Fi 6 الحالي عن طريق إضافة نطاق لاسلكي 6 جيجاهرتز.

يوفر الوصول إلى هذا النطاق الجديد عرض نطاق إضافي يبلغ 1200 ميجاهرتز فوق 500 ميجاهرتز التي تقدمها 5 جيجاهرتز، يجعل المزيد من النطاق الترددي متاحًا لتدفق4k و 8k، وألعاب الواقع الافتراضي، ومؤتمرات الفيديو عالية الدقة.

هذا يعني أن المزيد من الأجهزة يمكنها الاتصال بقنوات Wi-Fi المتاحة دون سرقة النطاق الترددي من بعضها البعض.

تعد Wi-FI 6E أيضًا أكثر أمانًا من سابقاتها بسبب التضمين الإلزامي لـ Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3)، مما يجعل اختراق الشبكات أكثر صعوبة.



مميزات Wi-FI 6Eبالتزامن مع عرض النطاق الترددي ومزايا الأمان الموضحة، وفقًا لمجموعة مهام Wi-Fi 6E التابعة لـ Wi-Fi Alliance، سيساعد النطاق 6 جيجاهرتز في Wi-Fi 6E المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت في الأماكن المزدحمة مثل الساحات مميزات Wi-FI 6Eبالتزامن مع عرض النطاق الترددي ومزايا الأمان الموضحة، وفقًا لمجموعة مهام Wi-Fi 6E التابعة لـ Wi-Fi Alliance، سيساعد النطاق 6 جيجاهرتز في Wi-Fi 6E المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت في الأماكن المزدحمة مثل الساحات الرياضية ومجمعات الأعمال والمباني السكنية. عيوب Wi-FI 6E لكن Wi-Fi 6E لا يخلو من سلبيات، ربما تكون أكبر عقبة هي أن الشبكة ستتطلب من المستخدمين الحصول على جهاز توجيه تمت ترقيته وربما يكون أكثر تكلفة، ولتحقيق أقصى استفادة منه، سيحتاج المستخدمون إلى امتلاك أجهزة قادرة على الوصول إلى نطاق 6 جيجاهرتز، وهو ما لا تستطيع العديد من الأجهزة القيام به حاليًا.

كما لن يمتد مدى وصوله بعيدًا وقد يواجه صعوبة في المرور عبر الحواجز المادية، لذلك ستحتاج على الأرجح إلى استخدام موسعات Wi-Fi أو أجهزة إعادة الإرسال في منزلك أو المبنى الخاص بك.