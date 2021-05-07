شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية: الصاروخ الصيني لن يسقط على أراضينا .. وبكين: لن يسبب أضرارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن توقعاتها بشأن المنطقة التي قد يسقط فيها حطام الصاروخ الصيني الذي فقدت بكين السيطرة عليه، ونشر المدير التنفيذي لـ"روس كوسموس" دميتري روجوزين على قناته في تطبيق "تيليجرام" خريطة تظهر المنطقة التي قد تسقط فيها، حسب تقييمات روسيا، المرحلة الخارجة عن السيطرة التي يبلغ وزنها 18 طنا من الصاروخ Long March 5B (CZ-5B).

وتمتد هذه المنطقة بين دائرتي عرض 40 درجة شمالا وجنوبا وتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملهما وأجزاء واسعة من آسيا وأمريكا الشمالية، ومعظم أراضي أمريكا الجنوبية وكل أراضي أستراليا القارية وجزءا صغيرا من أوروبا، دون أن تشمل أراضي روسيا.

وكانت استبعدت الصين في وقت سابق من اليوم إلحاق أي ضرر جراء سقوط صاروخها التائه، مرجحة أنه سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.

وجدير بالذكر أن العلماء يروا أن معظم مكونات الصاروخ ستحترق فى الغلاف الجوى ولن يسقط على الارض، إلا أن أكبر القطع المتبقية منه ويحتمل سقوطها فى محيطات كونها تغطى 70% من الكوكب، وتشير التوقعات إلى احتمالية عودة الصاروخ إلى الأرض يوم السبت المقبل 8 مايو.