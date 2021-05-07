بعد حظره نهائيا على المنصة … تويتر تعلق حسابات تعيد نشر أقوال لترامب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 3:13 مساءً

بعد أن حظرت تويتر حساب الرئيس السابق مطلع العام، لأنه شجّع حشدا من أنصاره على اقتحام مقر الكابيتول، أثناء جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في السادس من كانون الثاني/يناير.

علقت منصة تويتر هذا الأسبوع حسابات عدة، يبدو أن هدفها إعادة نشر رسائل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي مُنع نهائيا في كانون الثاني/يناير من استخدام هذه المنصة، التي كانت مفضلة لديه.

وأكدت شبكة التواصل الخميس، أنها تدخلت بعد مقالات نشرت في الصحافة الأميركية بشأن هذه الحسابات التي كانت تُعيد نشر تصريحات مأخوذة من مدونة الملياردير الجمهوري ”فروم ذي ديسك أو دونالد ترامب“ (من مكتب دونالد ترامب).

وقال متحدث باسم تويتر: ”كما هو مُحدد في نظامنا بشأن محاولات الهروب من الإقصاء، نتخذ تدابير ضد حسابات لديها نية واضحة أن تحل محل أو تروج لمحتويات مرتبطة بحساب معلق“.

وكانت تويتر علقت في البدء بشكل مؤقت حساب ترامب، قبل أن تحول التدابير إلى عقوبة دائمة.

ومعظم شبكات التواصل الاجتماعي اتخذت تدابير مماثلة، إلا أن مسألة ما إذا ستكون هذه الإجراءات مؤقتة أو نهائية لم تُحسم بعد.

وقالت منصة يوتيوب (التابعة لغوغل) إنها ستنتظر أن يتقلص خطر العنف، وأحالت فيسبوك المسألة على مجلسها الرقابي الذي أعاد بدوره الكرة إلى ملعب المجموعة داعيا إياها إلى اتخاذ قرار في غضون ستة أشهر حول ما إذا كان بإمكان دونالد ترامب العودة أم لا إلى استخدام حسابه ومتى.

إلا أن الأعضاء الدوليين في هذه الهيئة العليا في المجموعة، أقروا بضرورة حظر الحساب في الوقت الحالي.

وكان لدى ترامب قرابة 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على إنستغرام قبل أن يتم حظر حساباته.

ويواصل الرئيس الجمهوري السابق تكرار عبر موقعه الإلكتروني، التأكيد أن الانتخابات الرئاسية ”سُرقت“ منه من خلال ”عمليات تزوير“ كبيرة، بدون إعطاء أي دليل.