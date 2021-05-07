ماسنجر يحصل على مجموعة من الميزات الجديدة

دبي - يزن راشد - يعتمد الأشخاص على ماسنجر أكثر من أي وقت مضى للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، وتبعًا لذلك، فقد قدمت شركة فيسبوك مجموعة من الميزات الجديدة والتحديثات التي تساعد الأشخاص على الشعور ببعضهم بعضًا حتى عندما يكونون بعيدين عن بعضهم بعضًا.

ووفقًا لشركة فيسبوك، فإن الميزات الجديدة تساعدك في التعبير عن نفسك بشكل أفضل والعثور على ما تحتاجه والبقاء على اتصال.

وتشمل الميزات سمات دردشة جديدة Star Wars و Selena لمساعدتك على الاحتفال بمسلسلاتك المفضلة وتخصيص محادثاتك.

كما قدمت الشركة ​​ملصقات كاميرا جديدة عبر ماسنجر وماسنجر كيدز Messenger Kids للاحتفال بتنوع وتأثير سكان جزر آسيا والمحيط الهادئ.

ويمكنك استخدام واحدة من أربع ملصقات لكاميرا ماسنجر لدعم وزيادة الوعي بالقضايا الرئيسية المهمة لمجتمع سكان جزر آسيا والمحيط الهادئ.

ويمكن للأطفال استكشاف ثراء وتنوع التقاليد والتاريخ والثقافات الفريدة عبر دول آسيا وجزر المحيط الهادئ من خلال سلسلة من ملصقات كاميرا ماسنجر كيدز Messenger Kids.

وأنشأت فيسبوك دليلًا مرجعيًا سهلًا للملصقات لمساعدة الآباء على إجراء المزيد من المحادثات المتعمقة مع أطفالهم حول ثقافات مجتمع سكان جزر آسيا والمحيط الهادئ.

وإذا كنت من محبي الرسائل الصوتية، فإن فيسبوك تجعل من الأسهل الانتقال دون استخدام اليدين من خلال النقر للتسجيل عبر ماسنجر.

ولم تعد بحاجة الآن إلى الضغط باستمرار على الميكروفون، حيث يتيح لك زر النقر للتسجيل صياغة رسالة صوتية أثناء قيامك بأشياء أخرى ويجعلها ميزة يسهل الوصول إليها.

ويرغب معظم الأشخاص في أرشفة سلاسل المحادثات غير النشطة لإبقاء محادثاتهم مرتبة، مع السماح بالوصول إليها للرجوع إليها في المستقبل.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قدمت فيسبوك ​​ميزة التمرير السريع للأرشفة في ماسنجر لتنظيم صندوق الرسائل، إلى جانب مجلد الدردشات المؤرشفة الجديد عبر الهاتف المحمول الذي يسمح للأشخاص بالانتقال سريعًا إلى الدردشات القديمة بسهولة أكبر.

وبدلاً من الاضطرار إلى البحث يدويًا عن المحادثات المؤرشفة عبر هاتفك، ما عليك سوى النقر على صورة حسابك وتحديد “الدردشات المؤرشفة” للحصول على قائمة كاملة بالمحادثات المؤرشفة.

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