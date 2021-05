تويتر تختبر رسميًا ميزة الإكرامية Tip Jar

دبي - يزن راشد - show your love, leave a tip



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021 منصة تويتر رسميًا بطرح ميزة Tip Jar الجديدة عبر تطبيقات أندرويد و iOS، التي تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال مباشرة إلى حساباتهم المفضلة.

ويمكنك استخدام الميزة عن طريق النقر على أيقونة الدولار المضافة حديثًا بجوار اسم المستخدم عند عرض حسابه عبر أحد تطبيقات تويتر للأجهزة المحمولة.

ويمكن للمستخدمين إلغاء تفعيل ميزة الإكرامية بالنسبة إلى الأفراد أو المؤسسات التي لا تريد من الأشخاص إرسال الأموال إليهم.

وتدعم Tip Jar مجموعة متنوعة من خيارات وروابط الدفع، مثل: Bandcamp و Cash App و Patreon و Venmo وباي بال.

ويمكن لمستخدمي iOS إرسال الأموال من خلال هذه الخدمات، لكن لن يتمكن مستخدمو أندرويد من الوصول إلى الميزة في الوقت الحالي إلا من خلال Spaces



وتستخدم تويتر معالجات الدفع الخارجية لتلك الخدمات في المعاملات، وأضافت أنها لن تأخذ جزءًا من إكراميات المستخدمين.

ويمكن لجميع مستخدمي تويتر باللغة الإنجليزية إرسال الإكراميات بدءًا من اليوم، لكن يمكن لمجموعة محددة فقط (بما في ذلك صناع المحتوى والصحفيون والخبراء والمنظمات غير الربحية) تشغيل الميزة لقبول الأموال في الوقت الحالي.

ويستخدم المستخدمون تويتر لالتماس الإكراميات لسنوات، لذلك من المنطقي أن تتطلع المنصة إلى تبسيط الميزة كجزء من التطبيق الخاص بها.

والجدير بالذكر أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى Tip Jar في الوقت الحالي هي من خلال الانتقال إلى حساب المستخدم.

ويعني هذا أن إرسال بعض الأموال إلى شخص ما مقابل تغريدة قد يستغرق مجهودًا أكبر قليلاً من مجرد الإعجاب بها أو إعادة تغريدها.

وهناك بعض المشكلات التي يتعين على تويتر حلها، إذ إن إرسال الإكراميات عبر باي بال باستخدام Tip Jar يسمح حاليًا لمن يرسل الأموال برؤية عنوان المستلم، وهي مشكلة أمنية مقلقة.

و We’re updating our tipping prompt and Help Center to make it clearer that other apps may share info between people sending/receiving tips, per their terms. — Twitter Support (@TwitterSupport) May 6, 2021 حساب دعم تويتر بالمشكلة، وقال: نعمل على إضافة تحذيرات لإعلام المستخدمين بأن الإكرامية عبر باي بال تشارك أيضًا العنوان المرتبط بالحساب.

ومع ذلك، قال متحدث باسم باي بال: إنه لا تتم مشاركة العناوين إلا إذا تم إرسال المدفوعات ضمن فئة “السلع والخدمات”، وإن اختيار “الأصدقاء والعائلة” يبقي عناوين المستخدمين مخفية.

وأضاف المتحدث: هذه هي الوظيفة القياسية لتطبيق باي بال ونعمل مع تويتر عن كثب لضمان وعي المستخدم.

