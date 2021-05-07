جوجل بلاي يتطلب معلومات الخصوصية العام المقبل

دبي - يزن راشد - تعرض التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي بدءًا من العام المقبل تفاصيل حول البيانات التي تجمعها، بالإضافة إلى معلومات أخرى حول ممارسات الخصوصية والأمان، في قسم أمان جديد في قوائمها.

ويأتي هذا الإعلان بعد بضعة أشهر فقط من بدء آبل عرض معلومات خصوصية مماثلة في متجر التطبيقات.

وتقول جوجل: إن تطبيقاتها مطالبة أيضًا بتوفير هذه المعلومات، بالطريقة نفسها التي تغطي بها سياسة آبل كلًا من تطبيقاتها والتطبيقات الخارجية.

ووفقًا لعملاقة البحث، فإن المبادرة تهدف إلى مساعدة الأشخاص على فهم البيانات التي يجمعها التطبيق أو يشاركها، وما إذا كانت هذه البيانات مؤمنة، والتفاصيل الإضافية التي تؤثر في الخصوصية والأمان.

ويوضح القسم الجديد ضمن متجر جوجل بلاي بالتفصيل بيانات المستخدم التي يمكن للتطبيق الوصول إليها، مثل: الموقع أو جهات الاتصال أو المعلومات الشخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني.

وتقول جوجل: إنها تريد أيضًا السماح للمطورين بإعطاء سياق لشرح كيفية استخدام البيانات وما تعنيه بالنسبة لوظائف تطبيقاتهم.

وتوضح جوجل أن التطبيقات تقدم معلومات حول ما إذا كانت البيانات مشفرة، وما إذا كانت تتوافق مع سياساتها حول التطبيقات التي تستهدف الأطفال، وما إذا كان يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات.

وتشير عملاقة البحث إلى أن المعلومات تسلط الضوء أيضًا على ما إذا كان طرف خارجي قد تحقق من قسم أمان التطبيق، وما إذا كان يمكن للمستخدمين طلب حذف بياناتهم.

ولن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ ضمن متجر جوجل بلاي لعدة أشهر، وتقول جوجل: إن هذا يجب أن يمنح المطورين وقتًا كافيًا لتنفيذ التغييرات.

وأوضحت أن المطورين قادرين على البدء بالإعلان عن معلومات الخصوصية الجديدة في الربع الأخير من هذا العام، على أن تبدأ بالظهور للمستخدمين في الربع الأول من عام 2022.

وقالت جوجل: التطبيقات الجديدة وتحديثات التطبيقات مُطالبة بتضمين تفاصيل الخصوصية الجديدة هذه من الربع الثاني من عام 2022، والتطبيقات التي لا تلتزم قد تُحظر تحديثاتها.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة لتوفير المزيد من المعلومات حول خصوصية البيانات وأمانها في أعقاب إعلان جوجل عن إجراء إصلاح شامل لكيفية السماح للتطبيقات بتقديم نفسها عبر متجر جوجل بلاي.

وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ تنفيذ دقيق بعد، فلن يُسمح لقوائم التطبيقات باستخدام الحيل لمحاولة جعل نفسها ملفتة للنظر، مثل كتابة الكلمات بأحرف كبيرة أو استخدام الرموز التعبيرية في أسماء التطبيقات.

وتقول جوجل: إن المزيد من المعلومات حول السياسات الجديدة تصل في النصف الثاني من هذا العام.

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