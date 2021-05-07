متتبع AirTag من آبل يتضمن قائمة مطور مخفية

دبي - يزن راشد - اكتشف أحد مالكي متتبع AirTag من شركة آبل عن غير قصد وجود وضع مطور مخفي في الواجهة التي تظهر عبر الشاشة، والتي يعرضها تطبيق Find My عند تنشيط ميزة البحث الدقيق للمساعدة في تحديد موقع أحد أجهزة تعقب عناصر الشركة.

وتوفر ميزة البحث الدقيق للمستخدمين توجيهات محددة عبر الشاشة للعثور على منتج AirTag القريب.

ويمكن لأجهزة آيفون المزودة بشريحة U1، الموجودة ضمن نماذج iPhone 11 و iPhone 12، الاستفادة من الميزة، التي تجمع بين إدخال الكاميرا، والواقع المعزز، والصوت، وتقنية راديو النطاق العريض للغاية، وردود الفعل اللمسية للمساعدة في تحديد موقع عنصر التعقب.

ويعرض تراكب الوضع المخفي، الذي يظهر بعد النقر على اسم العنصر أربع مرات في واجهة البحث الدقيق، معلومات تشخيصية وتقنية في الوقت الفعلي حول تشغيل الميزة، بما في ذلك إحداثيات مقياس التسارع والجيروسكوب وردود الفعل اللمسية ودقة الشاشة وتتبع الرسوم المتحركة والمزيد.

وتكشف القائمة المخفية عن بعض البيانات الخلفية التي تستخدمها الخدمة، ويمكن الوصول إليها من خلال فتح تطبيق Find My وتحديد إحدى علامات AirTag ومن ثم النقر فوق اسمك في الزاوية العلوية اليسرى خمس مرات.

وليس من الواضح ما تعنيه جميع المعلومات، وذلك بالرغم من أن بعض التصنيفات، مثل عرض الجهاز، واضحة.

ويبدو أن القائمة عبارة عن بقايا لعملية تطوير آبل، مع المعلومات التي يُفترض أنها تُركت من إصدار تجريبي مبكر من تطبيق Find My.

ويقترح أحد المستخدمين أن أشرطة التمرير الأربعة السفلية تتعلق بالألوان المختلفة التي تتحول إليها شاشتك عندما تقترب من العنصر المرتبط بمنتج AirTag.

وتتعلق شريحتا التمرير العلويتان بتعتيم الكاميرا والسطوع، ويبدو أن تسمية الوضع الاقتصادي تشير إلى ميزة توفير البطارية التي توفر دقة شاشة أقل، حيث تتضمن واجهات المستخدم Find My تراكب كاميرا AR يوجهك إلى العنصر الخاص بك.

بينما تشير خيارات النقاط على ما يبدو إلى عدد النقاط التي تظهر عبر الشاشة كجزء من الرسوم المتحركة التي تظهر لك عندما تقترب من هدفك.

وتبيع آبل عناصر AirTag الفردية مقابل 29 دولار، بينما يمكن شراء حزمة مكونة من أربع عناصر AirTag مقابل 99 دولار.

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