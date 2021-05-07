جوجل تجعل المصادقة الثنائية افتراضية

دبي - يزن راشد - توشك شركة جوجل على اتخاذ خطوة مهمة جدًا من شأنها أن تساعد في الحفاظ على أمان حسابات المستخدمين، حيث تجعل المصادقة الثنائية للأشخاص افتراضية.

وكتبت الشركة في تدوينة أنها تبدأ قريبًا بتسجيل العملاء في المصادقة الثنائية (التحقق بخطوتين أو 2SV) إذا كانت الحسابات مهيأة بشكل مناسب.

ويمكنك التحقق من ذلك من خلال فحص أمان حساب جوجل.

وبمجرد التمكين، يتلقى المستخدم مطالبة عبر هاتفه الذكي للتحقق من كون محاولة تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص به صحيحة.

وقال مارك ريشر، المدير الأول لإدارة المنتجات في جوجل: إن استخدام الأجهزة المحمولة لتسجيل الدخول يمنح الأشخاص تجربة مصادقة أكثر أمانًا من كلمات المرور وحدها.

وتعد التنبيهات عبر الهاتف أكثر أمانًا من الرسائل النصية القصيرة التي يمكن اعتراضها.

وفي حال كانت المصادقة الثنائية القياسية لا تناسبك، فيمكنك دائمًا استخدام مفتاح أمان مادي مثل المفاتيح من YubiKey أو Titan الخاص بشركة جوجل، كطريقة أخرى لحماية حسابك.

وأضافت عملاقة البحث في عام 2019 خيار الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لتكون بمثابة مفتاح أمان، وتم توسيع هذا الخيار منذ ذلك الحين ليشمل أجهزة آيفون.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من دفع جوجل نحو مستقبل لن تحتاج فيه يومًا ما إلى كلمة مرور، كما يأتي الإعلان في اليوم العالمي لكلمة المرور.

وتقول جوجل: إن 66 في المئة من الأمريكيين لا يزالون يعترفون باستخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع متعددة، مما يجعل كل هذه الحسابات عرضة للخطر في حالة اختراق أي منها.

وتنصح عملاقة البحث العملاء بإجراء الفحص الأمني السريع الخاص بالشركة للتأكد من أن الإعدادات والحماية للحسابات صحيحة.

ولاحظت جوجل عبر التدوينة أن لديها مدير كلمات مرور آمن لمتصفح كروم وأندرويد و iOS يمكنه الملء التلقائي لتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك عبر المواقع والتطبيقات.

وليس بالضرورة أن يكون مدير كلمات المرور من جوجل هو البرنامج المثالي لك، لكنه مجاني وسهل الاستخدام.

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