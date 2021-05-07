دبي - يزن راشد - أقر مسؤول تنفيذي في شركة مايكروسوفت أن الشركة لا تحقق أي ربح من مبيعات أجهزة اكس بوكس Xbox وحدها.

وجاء الإقرار كجزء من محاكمة آبل و Epic Games، لتأكيد أن مايكروسوفت تبيع منصات اكس بوكس بخسارة.

وعند السؤال عن مقدار الهامش الذي تحققه مايكروسوفت من أجهزة اكس بوكس، قالت لوري رايت، رئيسة تطوير أعمال اكس بوكس في الشركة: نحن لا نفعل ذلك، ونبيع المنصات بخسارة.

وطرح أحد محامي Epic Games سؤال: هل تحقق مايكروسوفت ربحًا من بيع منصات اكس بوكس، وأجابت رايت: بالنفي.

وعادةً ما تدعم مايكروسوفت وسوني الأجهزة في بداية دورة حياة المنصة، لكن تميل تكاليف المكونات المبكرة هذه إلى الانخفاض بمرور الوقت.

وتترجم هذه التكاليف المنخفضة أيضًا إلى انخفاض أسعار التجزئة للمنصات بمرور الوقت.

وكشفت تفكيك منصة Xbox One S عن قيمة تقديرية للعتاد تبلغ 324 دولار، وهذا المبلغ أقل بمقدار 75 دولار من سعر إطلاق إصدار 2 تيرابايت من المنصة في عام 2016، الذي بلغ 399 دولار.

وأطلقت مايكروسوفت أيضًا إصدارًا دون أقراص من Xbox One S قبل عامين، الذي يُفترض أنه تم بيعه أيضًا بخسارة.

ولدى مايكروسوفت وسوني نماذج أعمال مماثلة لمنصات اكس بوكس وبلاي ستيشن، لكن نينتندو هي الاستثناء.

وفي وثائق المحكمة، تقدر مايكروسوفت أن الأجهزة تولد خسارة لشركة سوني، لكنها تولد ربحًا لشركة نينتندو.

ويعود سبب مناقشة التكاليف في الوقت الحالي إلى محاكمة آبل و Epic Games، حيث إن الأخيرة ليست راضية عن عمولة آبل لعمليات الشراء داخل فورتنايت، لكن آبل تحاجج بأن Epic Games يجب أن تعترض أيضًا على مايكروسوفت أو سوني بشأن نسبة العمولة المماثلة.

ونتج عن المحاكمة ساعات من الشهادات حول ما إذا كان آيفون يشبه الحاسب أو اكس بوكس، ونقاش حول المنصات المفتوحة مقابل تلك المقفلة.

ومن الواضح أن مايكروسوفت ترى فرقًا بين اكس بوكس والحاسب، وقد خفضت عمولة متجر ألعاب الحاسب إلى 12 في المئة، بينما ظلت عمولة متجر اكس بوكس عند 30 في المئة.

كما من الواضح أيضًا أن مايكروسوفت تريد الحفاظ على نموذج أعمالها الخاص بمنصات الألعاب، وقد حاولت دفع الصناعة نحو الألعاب الرقمية لسنوات.

ولدى عملاقة البرمجيات ملايين المستخدمين النشطين شهريًا ومشتركي Xbox Game Pass الذين يعوضون خسائرها من ناحية المنصات.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: مع وجود أكثر من 23 استوديو للألعاب يصنعون ألعابًا، وأكثر من 100 مليون لاعب نشط شهريًا عبر اكس بوكس، وأكثر من 18 مليون مشترك في Xbox Game Pass عبر المنصة والهاتف المحمول والحاسب، فإن النشاط التجاري للألعاب يعتبر مربحًا وعالي النمو لشركة مايكروسوفت.

وأضاف: يعتبر النشاط التجاري لمنصات الألعاب تقليديًا نموذجًا لدعم الأجهزة وتبيع شركات الألعاب أجهزة الألعاب بخسارة لجذب العملاء الجدد، ويتم توليد الأرباح من مبيعات الألعاب واشتراكات الخدمة عبر الإنترنت.

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