شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلب بيانات الخصوصية من المطورين قريبًا لقوائم متجر Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلب جوجل قريبًا من المطورين تقديم المزيد من معلومات الخصوصية والأمان حول تطبيقاتهم، حيث تعمل الشركة على "قسم أمان" جديد لقوائم متجر Play، والذي سيتطلب من صانعي تطبيقات أندرويد شرح البيانات التي يتم جمعها بواسطة تطبيقاتهم وكيفية استخدام هذه البيانات.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، سيتضمن القسم أيضًا معلومات حول ميزات الأمان، مثل التشفير، ويشبه التغيير الملصفات الخاصة بالخصوصية التي بدأت تظهر في متجر تطبيقات أبل أواخر العام الماضي.

ومع ذلك، لن تظهر بطاقات Play Store الجديدة لبعض الوقت، فيمكن لمستخدمي أندرويد أن يتوقعوا رؤية قسم الأمان الجديد خلال الربع الأول من عام 2022، وفقًا لجدول زمني تشاركه جوجل.

كما لن يُطلب من المطورين إجراء التغييرات حتى النصف الثاني من العام المقبل.

جدير بالذكر أن أبل تشدد في خصوصيتها مؤخرا، ليس فقط ببيانات في قوائم متجرها ولكن ويشمل تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة "آيفون" و"آيباد" إدخال ميزة من شأنها تحسين "الشفافية" فيما يخص تتبع التطبيقات للمستخدمين، وستجبر الميزة الجديدة المطورين على "طلب الإذن" لتتبع الهواتف ومستخدميها أثناء استخدامهم للتطبيقات.