نقلة نوعية من “آبل”… “ماك” بعدة ألوان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:32 مساءً - منذ ساعتين

بعدما كان اللون الوحيد المعتمد لحاسوب “ماك” وهو الرمادي، بات أمام محبي هذا الجهاز خيارات أكثر، من الآن فصاعداً. وأعلنت “أبل” عن طرح الجهاز بعدة ألوان زاهية، في أول حدث تقيمه خلال العام الجاري، فكشفت النقاب عن عدد من المنتجات.

وأعلنت الشركة التقنية العملاقة، طرح جهاز “ماك” بعدة ألوان تشمل الأحمر والأزرق والأرجواني والبرتقالي والأصفر والفضي والأخضر.

وزودت “أبل”، أجهزة الماك الحديثة بشريحة “M1” التي تعد الأكثر تطورا من بين المعالجات، ولم تستعن بمعالج “إنتل”.

وذكرت التقارير أن جهاز الماك المعلن عنه، مؤخرا، يمتاز بتصميم أرق من الألمنيوم، وأوضحت الشركة أنها قلصت حجمه بنسبة 50 في المئة.

وأوردت “أبل” أن استخدام جهاز “ماك” سيكون أسهل بكثير بفضل الحجم الصغير، فيما يصل حجم الشاشة إلى 24 بوصة.

أما جودة الكاميرا فجرى تحسينها، بحسب الشركة، وأضحت قادرة على تسجيل الفيديو بجودة 1080p تحت إضاءة منخفضة.