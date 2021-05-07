استثمار الأموال في بيتكوين أم إيثر… أيهما أفضل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:32 مساءً - ما هي عملة بيتكوين؟

بيتكوين هي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الاشخاص الغير معروفة عرفت باسم ساتوشي ناكاموتو، بدأ استخدام العملة في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.

البتكوين هي العُملة التي تتبادر إلى أذهان الكثيرين حينما يسمعون مُصطلحات مثل “البلوكتشين” أو “العُملات الرقميَّة”. لقد كان أول استخدام لها في تقنية البلوكتشين، والذي أعاد تصوَّر ما يُمكن أن تكون عليه العملات الرقميَّة في حالة عدم ارتباطها ببنك مركزي أو دولة بعينها.

ما هي الإيثر؟

الإيثر، هي العملة المستخدمة لإتمام المعاملات على شبكة الإيثريوم ( تعلم المزيد ) وبينها هي والبيتكوين العديد من أوجه التشابه الأساسية. فكلاهما عملات رقمية ضاربة بجِذورها في تقنية البلوكتشين مما يعني أن الحواسيب المستقلة في جميع أنحاء العالم تتطوع للاحتفاظ بقائمة من المعاملات، مما يُتيح فحص سجل كل عملة وتأكيده.

ويتنامى الاهتمام بما يسمى العملات البديلة، ويصل سعر ”دوج كوين“، التي كانت قد بدأت في شكل مزحة، الآن إلى ما يقرب من 90 مليار دولار.

وفي المجمل، ثمة أكثر من 7000 عملة يتتبعها موقع CoinGecko، المتخصص في أسعار العملات، مع مجموعة محيرة من الأسماء.

وبالنسبة لمعظم الناس، رأت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية، أنه من المنطقي البدء بعملتي ”بيتكوين“ و“إيثريوم“ المعروفة اختصارا بـ ”إيثر“.

وذكرت ”بلومبيرغ“ أن كلا من ”بيتكوين“ و“إيثر“ من الممكن أن يكونا استثمارا جيدا نسبيا حتى الآن في العام 2021، وقد تضاعفت عملة ”بيتكوين“ تقريبا، كما قفزت ”إيثر“ بأكثر من أربعة أضعاف، مقارنة بمكاسب بلغت نسبتها 11 % لمؤشر ”ستاندارد أند بورز 500“.

وتعد ”بيتكوين“ العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، وبينما تضاءلت بعض الشيء هذا العام، تمثل ”بيتكوين“ الآن حوالي 46 ٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، بانخفاض من حوالي 70 % في بداية العام، وفقا لموقع CoinGecko، ولا تزال هي أكبر عملة منفردة حتى الآن.

وتبلغ قيمة ”بيتكوين“ السوقية أكثر من 1 تريليون دولار مقارنة بـ380 مليار دولار لـ ”إيثريوم“، وفقا لـ CoinGecko.

ولا تزال ”بيتكوين“ خيار المزيد من الشركات الكبرى، حيث تشتري شركتا ”تيسلا“ و“مايكرو ستراتيجي“ أكبر عملة مشفرة، وليس ”إيثر“، وعندما تحدث بول تودور جونز الملياردير الشهير ومدير صندوق التحوط أو راي داليو، مدير أكبر صندوق تحوط في العالم، عن العملات المشفرة، تحدثا عن ”بيتكوين“.

ينعكس ذلك في التقلبات أيضا، وقد درس الخبراء الاستراتيجيون في مؤسسة ”كورنرستون ماكرو“ كيفية أداء عملات ”بيتكوين“ و“إيثر“ على الأرجح في حالة الانكماش الاقتصادي.

وفي هذا الصدد قال الخبير الاستراتيجي بنسون دورهام، إنه مع انخفاض بنسبة 20 % تقريبا في مؤشر ”بلومبيرغ غالاكسي كريبتو“ للعملات المشفرة، هناك مخاطر سلبية أكبر على ”إيثر“ من نظيرتها الأكبر.