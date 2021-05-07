تصريحات عاجلة من بكين بشأن الصاروخ الصيني ومخاطر سقوطه

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت وزارة الخارجية الصينية ان الصاروخ التائه في الفضاء "لونج مارش 5 بي" لن يمثل أي خطر على سكان الأرض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إن الصاروخ الذي فُقد السيطرة عليه في الفضاء، سيحترق عند دخوله المجال الجوي ومن المستبعد أن يسبب أي ضرر.

وأضاف وينبين أن معظم أجزاء الصاروخ "ستحترق عند دخولها المجال الجوي"، مضيفًا: ”احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا“.

وبحسب خبراء، فإن الصاروخ قد يتفكك عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام، لكن إذا بقي كاملاً فهناك احتمال كبير أن يسقط في بحر ما، بما أن المياه تغطي 70 بالمئة من سطح الأرض.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الأمر غير مؤكد، حيث يمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض، ففي أبريل 2018 تفكك المختبر الفضائي "تيانجونج 1" عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل.

ووقتها نفت السلطات الصينية أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.