شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يضيف ميزات جديدة للصوت وصندوق الوارد على ماسنجر وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فيس بوك العديد من الميزات الجديدة لمجموعة تطبيقات المراسلة الخاصة به، وبالنظر إلى القائمة، فإن إحدى أكثر الميزات الجديدة المستخدمة ببساطة هي إضافة حالات البريد الوارد المرئية داخل انستجرام، فبمجرد النظر إلى بريدك الوارد ستعرف ما إذا كان الشخص الذى راسلته مؤخرًا قد رأى الرسالة الخاصة بك.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإن هناك ميزة أخرى مفيدة لصندوق الوارد تأتي إلى ماسنجر، حيث يضيف فيس بوك تمريرًا سريعًا لإيماءة الأرشفة لتسهيل إخفاء الدردشات القديمة، حيث جعلت الشركة من إعادة زيارة تلك المحادثات نفسها أقل تعقيدًا، فليست هناك حاجة للبحث عنها بعد الآن، ولكن بدلاً من ذلك، ستجدهم من خلال عنصر قائمة، حيث يمكنك الوصول إليها من خلال الضغط على صورة ملفك الشخصي.

كما أنه منذ ظهور Clubhouse، كان فيس بوك يدور حول إضافة وظائف متعلقة بالصوت إلى تطبيقاته، وحاليا أضاف ميزة تجعل المستخدم في المرة التالية التي يرسل فيها رسالة صوتية إلى صديق عبر ماسنجر، لن يضطر إلى الضغط على زر التسجيل طوال الرسالة، وبدلاً من ذلك، كل ما عليه فعله هو الضغط على أيقونة الميكروفون، ويقول فيس بوك إن هذه الميزة ستأتي أيضًا إلى انستجرام قريبًا.

ويمكن لمستخدمي Instagram على iOS (وقريبًا Android) الرد على الصور ومقاطع الفيديو بالصور والمقاطع الخاصة بهم، ويكون الرد في هذا السياق، مما نعنى عندما تسحب رسالة معينة إلى اليمين لإخبار صديقك أنك ترد على هذا الجزء المحدد من المحادثة.

كما أضاف فيس بوك سمتين للدردشة chat themes في انستجرام وماسنجر، أحدهما مخصص لجميع عشاق Star Wars، بينما الآخر مرتبط بالموسم الثاني من سيرة Selena Quintanilla على Netflix، ويتميز كلاهما بسمتين فاتحة ومظلمة، ويمكنك التبديل إليها من خلال البحث في إعدادات الدردشة الخاصة بك.