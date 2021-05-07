شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تشغل ميزة المصادقة الثنائية تلقائيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز شركة جوجل بشكل أكبر على المصادقة الثنائية ذات العاملين، والتي تسمى التحقق بخطوتين أو 2SV، عن طريق تنشيطها على حسابات جوجل تلقائيا، ويمكنك التحقق مما إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك من خلال فحص أمان حساب جوجل، وسيكون لديك خيار إلغاء الاشتراك، ولكن ربما لا يكون هذا هو أفضل مسار تختاره لأمانك.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيُطلب من الأشخاص الذين قاموا بإعداد التحقُّق بخطوتين (2SV) تأكيد قيام الشخص المناسب بتسجيل الدخول إلى أحد الحسابات عن طريق الضغط على رسالة مطالبة على هواتفهم.

تقول الشركة إنها ستبدأ قريبًا في تشغيل التحقق بخطوتين للجميع تلقائيًا، طالما تم إعداد حساب جوجل الخاص بهم بالطريقة الصحيحة.

وهذا توسيع لميزة المصادقة التي كانت تمتلكها جوجل لفترة من الوقت، وقد يطلب منك تأكيد هويتك من خلال مطالبة أندرويد أو من خلال تطبيق Smart Lock أو Gmail أو Google على أيفون، طالما أنك سجلت الدخول إلى نفس الحساب.

وتقول جوجل إن هذا الأمر أكثر أمانًا للحماية، كما أنه سهل جدا، فإن لديها مدير كلمات مرور آمنً لمتصفح Chrome و Android و iOS، ويمكنه الملء التلقائي لتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك على المواقع والتطبيقات.

ليس بالضرورة أن يكون مدير كلمات المرور من جوجل هو أفضل توصية لك، ولكنه مجاني وسهل الاستخدام وأفضل بكثير من عدم امتلاكه على الإطلاق في حالة نسيانك الدائم لكمات المرور.