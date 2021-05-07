توقعات بسقوط الصاروخ الصيني فوق أرض عربية

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت منظمة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، إنه من المتوقع أن يسقط حطام الصاروخ الصيني "لون مارش 5 بي" الخارج عن السيطرة فوق منطقة شمال إفريقيا.

وقالت المنظمة، إن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض يوم غد السبت، مشيرة إلى أنه "إن كان هذا صحيحاً، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز".

من جانبه، نشر رئيس الشركة الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين أمس الخميس، خريطة للأرض تظهر مناطق الاصطدام المحتملة للصاروخ حيث تشمل المناطق المحتملة مساحات شاسعة من معظم قارات العالم، بما فيها قارات بأكملها مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

وفي الـ 29 من أبريل الماضي، أطلقت الصين الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية إلى المدار باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة Long March 5B، التي يبلغ مجموع كتلتها 22 طنا، لكن المرحلة الثانية من الصاروخ خرجت لاحقا عن السيطرة وبدأت في السقوط على الأرض بسرعة عالية.