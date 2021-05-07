شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيف ينظف رواد الفضاء المحطة الدولية فى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكيى، قال بيسكيه، إن سكان محطة الفضاء الدولية يتم الحفاظ عليهم بأمان قدر الإمكان من جائحة COVID-19 المستمرة، حيث تم وضع الحجر الصحي الصارم قبل الرحلة وإجراءات السلامة الأخرى لأفراد الطاقم وكذلك المعدات التي تم تسليمها حديثًا.
قال بيسكيه: "علينا تطهير جميع الأسطح التي نلمسها كل أسبوع"، مضيفا "لدينا أيضًا الكثير من الإجراءات في محطة الفضاء تشبه تلك التي يمكن أن تجدها في المستشفيات أو في المطارات المصممة لمنع انتشار البكتيريا."
وفي حين أن تجمعات الميكروبات، مثل الميكروبات الموجودة في أحشائنا، ضرورية لصحة الإنسان، فإن نمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة في بيئة مغلقة مثل محطة الفضاء الدولية، حيث يتم إعادة تدوير الهواء باستمرار، يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.
وتدرس وكالات الفضاء مواد متقدمة يمكن أن تجعل السفر إلى الفضاء في المستقبل أكثر أمانًا، من خلال تطوير مواد تحمي مقابض الأبواب وأزرار المصاعد والأشياء الأخرى التي يلمسها البشر كثيرًا.
ويستخدم رواد الفضاء مناديل مطهرة لتعقيم الدرابزين والميكروفونات المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأي شيء آخر يلمسونه لتقليل أثر البكتيريا، ويجب عليهم أيضًا تنظيف شبكات التهوية بالمكنسة الكهربائية بانتظام، والتي يمكن أن "تصبح قذرة جدًا، لأن كل الحطام الصغير الذي يطفو في المقصورة يتم نقله في النهاية عن طريق تدفق الهواء إلى الشبكة.