الولايات المتحدة تكشف موعد سقوط الصاروخ الصيني على الأرض

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تراقب عن كثب حركة الصاروخ الصيني الذي فقدت بكين السيطرة عليه في الفضاء، حيث من المتوقع أن يدخل الغلاف الجوي في 8 مايو الجاري، ليسقط في مكان لا يُتوقع تحديده إلا قبل سقوطه بساعات قليلة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن "الجيش الأمريكي لا يفكر في خيار توجيه ضربة مدارية حركية لتفكيك الصاروخ الصيني الخارج عن نطاق السيطرة في الفضاء".

وأكد كيربي أن قيادة الفضاء تتعقب الصاروخ، مضيفاً: "من السابق لأوانه استكشاف خيارات حول ما إذا كان يمكن فعل أي شيء حيال هذا الأمر حتى يكون لدينا علم بمكان سقوطه".

ومن المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" الغلاف الجوي للأرض في حوالي 8 مايو، وفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مايك هوارد.

وأكد هوارد أنه "لا يمكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض إلا في غضون ساعات من عودته"، وقال إنه سيتم توفير تحديثات يومية حول مكان الصاروخ من خلال موقع Space Track على الإنترنت.

والأسبوع الماضي، استخدم الصينيون الصاروخ لإطلاق جزء من محطتهم الفضائية. وفي حين أن معظم أجسام الحطام الفضائي تحترق في الغلاف الجوي، فإن حجم الصاروخ البالغ 22 طنًا أثار مخاوف من أن أجزاء كبيرة يمكن أن تعود إلى الداخل وتتسبب في أضرار إذا أصابت مناطق مأهولة على الأرض.