شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إضافة صوت إلى عرض تقديمى Google Slides من Drive والان مع تفاصيل الخبر
كيفية إضافة الصوت إلى العروض التقديمية من جوجل
1. قم بتحميل ملف الصوت بتنسيق MP3 أو WAV إلى Google Drive.
3. في القائمة المنسدلة "إدراج"، حدد "صوتي".
4. في النافذة المنبثقة "إدراج ملف صوتي"، يمكنك البحث عن ملفك الصوتي في "ملفاتي" أو "مساحات Drive المشتركة" أو "تمت مشاركتها معي" أو "حديث"، ويمكنك أيضًا كتابة اسم ملف الصوت الخاص بك في شريط البحث.
5. اذغط فوق الملف الذي تريد إضافته، واضغط على "تحديد".
6. سيظهر ملف الصوت الآن في شريحتك كرمز صوت صغير، ولتغيير حجم الأيقونة، اضغط عليها واسحب أحد أركانها للخارج أو للداخل.
كما أنه عند الضغط فوق الرمز أو تحريك الماوس فوقه، سيظهر شريط تشغيل حيث يمكنك إيقاف الصوت مؤقتًا أو تشغيله أو تقديمه بسرعة، وستظهر قائمة الشريط الجانبي على الجانب الأيمن من الشريحة، يمكنك من خلالها تخصيص عدد من عناصر الصوت والتصميم مثل تشغيل الصوت والانعكاس والظل واللون.