شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مالك PUBG يثير لعبة باتل رويال جديدة للهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Krafton Inc الكورية الجنوبية - أصحاب الحقوق في لعبة PlayerUnknown's BattleGround (PUBG) - إعلانًا تشويقيًا للعبة جديدة تسمى Battlegrounds Mobile India المصممة خصيصًا للبلد.

وفي سبتمبر الماضي، حظرت الحكومة الهندية PUBG و 118 تطبيقًا صينيًا آخر بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، حاولت شركة IP القابضة أن تنأى بنفسها عن شركة Tencent الصينية، موزعي اللعبة في الهند، من أجل رفع الحظر.

وبعد شهرين، قال كرافتون إنه يهدف إلى إعادة اللعبة إلى البلاد بشكل ما، كما تعهدت الشركة باستثمار 100 مليون دولار في مجتمع الألعاب المحلي.

ولا يعرف الكثير عن اللعبة بخلاف حقيقة أنها ستكون لعبة Battle Royale - تمامًا مثل PUBG Mobile، يقترح الإعلان التشويقي أن اللعبة القادمة قد تبدو إلى حد كبير مثل العنوان المحظور، قال كرافتون في بيان إنه سيكون لديه فترة تسجيل مسبق قبل إطلاق اللعبة رسميًا في البلاد.

وفقًا لسياسة الخصوصية المدرجة في موقع اللعبة، ستتبع اللعبة جميع القوانين المحلية المتعلقة بتخزين البيانات، ربما يكون هذا لتجنب أي تعارض مع إصرار الحكومة على تخزين جميع بيانات المستخدم في الدولة.

وفي مقابلة مع SportsKeeda، كشف أحد منشئي PUBG البارزين أنه من المتوقع إصدار اللعبة الجديدة في يونيو.

قبل أن يتم حظرها، كانت PUBG Mobile واحدة من أكثر الألعاب شعبية في الهند مع أكثر من 15 مليون مستخدم نشط، لذلك كان الكثير من اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر عودة اللقب.