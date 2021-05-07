شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون حذاء ذكيا يساعد المكفوفين على تجنب العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر علماء الكمبيوتر حذاء ذكيا يساعد المكفوفين وضعاف البصر على تجنب العوائق المتعددة، وتم تطوير الابتكار الذي تبلغ تكلفته 2700 جنيه إسترليني (3200 يورو)، المسمى InnoMake، من جانب شركة Tec-Innovation النمساوية، بدعم من جامعة جراتس للتكنولوجيا (TU Graz).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتكون الابتكار من مستشعرات فوق صوتية مقاومة للماء متصلة بطرف كل حذاء، والتي تهتز وتصدر أصواتًا بالقرب من العوائق.

وقال ماركوس رافر، مؤسس شركة Tec-Innovation وهو يعاني من إعاقة بصرية: "أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية الموجودة على إصبع الحذاء تكتشف العوائق التي تصل إلى أربعة أمتار، ثم يتم تحذير مرتديها بالاهتزاز وأو الإشارات الصوتية، وهذا يعمل بشكل جيد للغاية وهو بالفعل مساعدة كبيرة لي شخصيًا".

ويقول العلماء إن النظام يكتشف معلومتين أساسيتين لتفادي العقبات، وهما طبيعة العائق ومسار اتجاهه، خاصةً إذا كان متجها لأسفل، مثل السلالم المؤدية إلى مترو الأنفاق.

وأوضح رافر: "لا يقتصر الأمر على التحذير من أنني أواجه عقبة، بل يتعلق أيضًا بالمعلومات حول نوع العقبة التي أواجهها، لأنها تحدث فرقًا كبيرًا سواء كان جدارًا أو سيارة أو سلمًا".

يعمل العلماء حاليا على دمج نظام التعرف المعتمد على الكاميرا والمدعوم بالتعلم الآلي، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي (AI)، وستسمح الصور التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا المدمجة في الأساس باكتشاف المزيد حول كل عقبة بينما يتجول مرتديها.