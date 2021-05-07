شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين إضافة موسيقى لقصة انستجرام من Spotify و SoundCloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستفيد معظم مستخدمي انستجرام من ميزة القصص Stories، والتي تتيح لك نشر صور ومقاطع فيديو مع صور متحركة ورموز تعبيرية وكذلك موسيقى، وتعد إضافة الموسيقى إلى قصة انستجرام عملية بسيطة بمجرد أن تعرف المكان الذي تبحث فيه، وهنا نقدم لك الفرق بين إضافة موسيقى من Spotify و SoundCloud.



إضافة الموسيقى إلى قصة انستجرام من Spotify إضافة الموسيقى إلى قصة انستجرام من Spotify 1. وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، افتح تطبيق Spotify على جهاز iOS أو أندرويد، وابحث عن الموسيقى التي تريد إضافتها إلى قصة انستجرام.

2. اضغط على أيقونة علامة القطع في أغنية أو ألبوم أو قائمة تشغيل.

3. في القائمة المنبثقة، مرر لأسفل واضغط على "مشاركة".

4. في قائمة "مشاركة"، حدد "قصص انستجرام"، قد تطلب نافذة منبثقة إذنك لفتح تطبيق انستجرام.

5. سيفتح Spotify تطبيق انستجرام ويقوم تلقائيًا بتحميل صورة الغلاف للأغنية أو الألبوم أو قائمة التشغيل إلى قصة انستجرام جديدة، ومع ذلك، إذا كنت تريد تشغيل الموسيقى فوق صورة الغلاف، فستحتاج إلى إضافة موسيقى باستخدام رمز الوجه المبتسم.

6. بمجرد نشر قصتك، سيظهر رابط في الجزء العلوي من القصة يقول "تشغيل على Spotify".

يمكن لأي شخص يشاهد قصتك النقر فوق هذا الرابط ليتم نقلك مباشرةً إلى تلك الأغنية أو الألبوم أو قائمة التشغيل على Spotify.



إضافة الموسيقى إلى قصة انستجرام من SoundCloud إضافة الموسيقى إلى قصة انستجرام من SoundCloud 1. افتح تطبيق SoundCloud على جهاز iOS أو أندرويد.

2. ابحث عن الأغنية أو الألبوم أو قائمة التشغيل التي تريد إضافتها إلى قصة انستجرام واضغط على أيقونة علامة القطع.

3. في النافذة المنبثقة، حدد "القصص" أسفل شعار انستجرام، قد تطلب نافذة منبثقة إذنك لفتح تطبيق انستجرام.

4. سيفتح SoundCloud تطبيق انستجرام ويقوم تلقائيًا بتحميل صورة الغلاف للأغنية أو الألبوم أو قائمة التشغيل إلى قصة انستجرام جديدة.

ومع ذلك، إذا كنت تريد تشغيل الموسيقى على صورة الغلاف، فستحتاج إلى إضافة موسيقى باستخدام رمز الوجه المبتسم.

5. بمجرد نشر قصتك، سيظهر رابط في الجزء العلوي من القصة يقول "تشغيل على SoundCloud".

يمكن لأي شخص يشاهد قصتك الضغط فوق هذا الرابط ليتم نقله مباشرة إلى تلك الأغنية أو الألبوم أو قائمة التشغيل على SoundCloud.