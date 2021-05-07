تكنولوجيا: لماذا تلقى سيجنال باتهامات على فيسبوك؟

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القاهرة - سامية سيد - يتهم البعض موقع Facebook بإنشاء إعلانات شخصية مخيفة من بيانات المستخدم، فيما ألقت حملة إعلانية هجومية من Signal بعض الضوء على هذا الأمر وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وحاول تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية شراء إعلانات "مستهدفة متعددة الأشكال" على Instagram لإظهار ما تعرفه الشركة الأم Facebook عن مستخدميها.

وتهدف الحملة إلى الكشف عن كيفية قيام مجموعة خدمات Facebook بجمع معلومات المستخدم لتخصيص الإعلانات، يمكن للمعلنين استخدام النطاق الهائل من البيانات لاستهداف الجماهير بناءً على موقعهم وأعمارهم وخصائصهم السكانية واهتماماتهم وسلوكهم وفقا لتقرير TheNextWeb.

وكانت خطة Signal هي استخدام أدوات Facebook الخاصة لتسليط الضوء على هذه الممارسات.

وقالت Signal في إحدى المدونات: "سيعرض الإعلان ببساطة بعض المعلومات التي تم جمعها حول المشاهد والتي تستخدمها منصة الإعلان". "لم يكن Facebook مهتمًا بهذه الفكرة."

ووفقًا لـ Signal ، قام Facebook على الفور بتعطيل حساب الإعلان، نفى فيسبوك إغلاق الحساب ورفض الإعلانات باعتبارها حيلة دعائية، لكن Signal حافظت على هذا الادعاء.

وشاركت الشركة أيضًا أمثلة على الشكل الذي ستبدو عليه إعلانات Facebook إذا كانت مفتوحة بشأن الاستهداف.

ولفت التقرير إلى أن الأمر قد يكون مجرد حيلة دعائية مصممة لجذب المزيد من مستخدمي WhatsApp إلى Signal.