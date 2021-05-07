تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد من لينوفو لجهاز Lenovo Yoga يدعم HDMI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني لينوفو مجموعة من الإعلانات التشويقية تكشف من خلالها عن إصدارها القادم من أجهزة Lenovo Yoga اللوحية الذي ينطلق قريباً بميزة دعم HDMI.

أكدت شركة لينوفو من خلال إعلانات تشويقية نشرت على منصة Weibo على خططها لإطلاق جهاز Lenovo Yoga اللوحي جديد، حيث يتميز هذا الإصدار بحامل لتثبيت الجهاز، كما يدعم HDMI لربط منصات الألعاب بالجهاز ليعمل كشاشة لعرض الألعاب.

يمكن أيضاً من خلال عصا التثبيت المعدنية أن يتم تعليق جهاز Lenovo Yoga اللوحي على الحائط ليعمل كشاشة عرض صغيرة تدعم المستخدم في مهام متعددة.

كما تكشف الإعلانات التشويقية عن دعم الجهاز لمستويات ضغط بالقلم على الشاشة تصل إلى 4096 مستوى من حساسية الضغط، مما يدعم المستخدم بخطوط أكثر وضوحاً عند الرسم، أيضاً يأتي الجهاز بمنفذ USB C للإتصال والشحن.

يذكر أن شركة ليوفو لم تحدد موعد للإعلان الرسمي عن جهاز Lenovo Yoga اللوحي حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن العملاق الصيني تخطط لإطلاق هذا الإصدار قريباً.

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