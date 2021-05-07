تكنولوجيا: Oppo تكشف عن سماعة Enco Air وجهاز تلفاز K9 وسوارة Band Vitality الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت Oppo اليوم حدث جديد كشفت خلاله عن هاتف Oppo K9 5G، وسماعة Oppo Enco Air اللاسلكية، مع سوارة Oppo Band Vitality الذكية، وأيضاً جهاز تلفاز Oppo Smart TV K9.

سماعة Oppo Enco Air اللاسلكية

تتميز سماعة Oppo Enco X بتصميم خفيف الوزن، بمحرك 12مم، كما تضم السماعة بطارية بقدرة 25 mAh، وتضم حافظة الشحن بطارية بقدرة 440 mAh التي تدعم عمر شحن يصل إلى 24 ساعة من التشغيل، كما تدعم سماعة Enco Air نمط مخصص للألعاب.

أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية إتصال سريع بتقنية البلوتوث عند 47 مللي ثانية، أيضاً تدعم السماعة معايير IPX4 لمقاومة الماء والغبار، ويصل وزن السماعة إلى 3.75 جرام، كما يمكن التحكم في السماعة اللاسلكية بخاصية اللمس لإستقبال المكالمات، وتشغيل الموسيقى وتخطي المسارات.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Oppo Enco Air اللاسلكية بسعر 39 دولار، وتنطلق السماعة بألوان الأبيض، الأسود، الأزرق وأيضاً الأخضر، على أن تتوفر للشراء في 20 من مايو.

جهاز Oppo Smart TV K9

قدمت Oppo اليوم سلسلة أجهزة Oppo Smart TV K9 الذكية، التي تنطلق بثلاثة من الأحجام في الشاشة بين 43، و55 أو 65 إنش، وتتضمن الإصدارات الثلاثة شريحة MT9652 بعدد أربعة من الأنوية، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام.

ويأتي الإصدار الرئيسي المميز بحجم 43 إنش بشاشة مميزة بدق 1080 بيكسل، في شاشة OLED بنسبة سطوع 230 nit، بينما تأتي الشاشات الأخرى بدقة 4K ونسبة سطوع 300 nit، مع تغطية لونية بنسبة 93% من ألوان DCI-P3، كما يأتي جهاز التلفاز المميز بحجم 65 إنش بتقنية تعويض ديناميكي MEMC للصور.

أيضاً ينطلق الإصدار المميز بحجم شاشة 43 إنش باثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 10W، مع سعة تخزين داخلية 8 جيجا بايت، بينما تأتي الأجهزة المميزة بحجم 55 و65 إنش بمكبرات صوتية بقدرة 15W، مع سعة تخزينية مضاعفة.

ومن المقرر أن ينطلق الجهاز المميز بحجم 43 إنش بسعر 275 دولار، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم شاشة 55 إنش بسعر 310 دولار، بينما يأتي جهاز Oppo Smart TV K9 المميز بحجم 65 إنش بسعر 510 دولار.

سوارة Oppo Band Vitality

تتضمن إعلانات شركة Oppo اليوم إصدار جديد من السوارات الذكية بعنوان Oppo Band Vitality، أو التي تشير إلى “Youth”، وهي إصدار أصغر من الإصدار الرئيسي، يأتي بشاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش، وتدعم السوارة الذكية رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم بمستشعر SpO2 في الوقت الفعلي، كما تدعم السوارة مقاومة الماء حتى عمق 50 متر.

وتستمر سوارة Band Vitality الذكية بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، مع رصد لمعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، تنطلق بألوان البرتقالي والأزرق بسعر 23 دولار.

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