مايكروسوفت تتخلى عن أيقونات عصر ويندوز 95

دبي - يزن راشد - تستعد شركة مايكروسوفت لتحديث أيقونات عصر ويندوز 95، وتعمل عملاقة البرمجيات على تحسين الأيقونات التي تستخدمها في ويندوز 10 ببطء، كجزء من التجديد البصري الشامل المخطط له في وقت لاحق من هذا العام.

وظهرت مجموعة من أيقونات النظام الجديدة في شهر مارس، مع مستكشف الملفات الجديد والمجلد وسلة المحذوفات وأيقونات محرك الأقراص والمزيد.

وتخطط مايكروسوفت الآن لتحديث أيقونات عصر ويندوز 95 التي ما زلت تصادفها أحيانًا في ويندوز 10.

واكتشف موقع Windows Latest أيقونات جديدة لوضع الإسبات والشبكات والذاكرة ومحركات الأقراص المرنة وغير ذلك الكثير كجزء من ملف shell32.dll في إصدارات المعاينة من ويندوز 10.

وتحاكي الأيقونات الجديدة عن كثب الأيقونات التي ظهرت بالفعل عبر Microsoft 365 و Microsoft Launcher وغيرها من المنتجات.

ويعد ملف shell32.dll جزءًا أساسيًا من Windows Shell، الذي يُظهر الأيقونات في مجموعة متنوعة من مربعات الحوار في جميع أنحاء نظام التشغيل، كما إنه هو السبب وراء عدم تناسق أيقونات ويندوز على مر السنين.

ويعد هذا العمل من أجل تحسين تناسق ويندوز بمثابة جزء من الإصلاح التصميمي لنظام التشغيل ويندوز 10، الذي يحمل الاسم الرمزي Sun Valley.

ومن المتوقع أن تظهر التغيرات المرئية في تحديث Windows 10 21H2 الذي يصل في شهر أكتوبر، مما يمنح المختبرين في برنامج ويندوز إنسايدر نظرة مبكرة على التغييرات التي يتم تقديمها عبر ويندوز 10.

ولم تفصل مايكروسوفت رسميًا عملها في Sun Valley، لكن قائمة الوظائف التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام شوقت للتجديد البصري الشامل لنظام ويندوز.

وكشفت مايكروسوفت حتى الآن عن أيقونات نظام جديدة لنظام التشغيل ويندوز 10، إلى جانب تحسينات أيقونة مستكشف الملفات، والمزيد من أيقونات ويندوز 10 الملونة التي ظهرت العام الماضي.

وتمثل الزوايا الدائرية جزءًا كبيرًا من Sun Valley، إلى جانب التغييرات في التطبيقات المضمنة وقائمة ابدأ والمزيد من ميزات Fluent Design وتجربة الوضع الداكن والميزات الأخرى، بحيث يبدو سطح المكتب مختلفًا تمامًا عن الإصدار الحالي من ويندوز 10.

ومن المتوقع ظهور المزيد من المعلومات عن Sun Valley في مؤتمر Build التابع لشركة مايكروسوفت الذي يعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، أو كجزء من حدث إخباري مخصص لويندوز.

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