سيتروين تعرض شاحنة التوصيل Ami Cargo

دبي - يزن راشد - تحصل سيارة Ami الكهربائية الرخيصة من شركة سيتروين على نموذج فان جديد لسائقي التوصيل في المناطق الحضرية.

وكما يوحي اسمها، توفر Ami Cargo مساحة للتخزين بالحجم الصغير نفسه، لكن بسعر أعلى قليلاً، وهو 29 دولار في الشهر.

وصنعت شركة صناعة السيارات الفرنسية مساحة إضافية من خلال استبدال مقعد الراكب بصندوق معياري يمكنه استيعاب أكثر من 400 لتر أو 140 كيلوغرام من البضائع.

ويحتوي الجزء الخلفي أيضًا على صندوق تخزين مغلق لتأمين الأشياء الثمينة، مثل: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة الصغيرة وتذاكر وقوف السيارات.

وتم تحويل السيارة الأصلية ذات المقعدين إلى سيارة بمقعد واحد، مع فصل واضح بين مقعد السائق ومنطقة الشحن.

وقالت الشركة: إن Ami Cargo مستوحاة من الإصدار المصمم للأفراد، وتحتفظ بالفكرة التي وجهت تصميم Ami، حيث إنها صغيرة من الخارج لكنها كبيرة من الداخل.

وتتميز الشاحنة الصغيرة الكهربائية من سيتروين بأرضية مسطحة مع مستويين من ضبط الارتفاع، مما يسمح لك بحمل أشياء أطول يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر.

ويوجد أيضًا رف معياري يمكن استخدامه كمكتب في حالة رغبتك في التوقف أثناء عمليات التسليم لأخذ قسط من الراحة أو إنجاز بعض الأعمال.

وتقول سيتروين: إن الشاحنة مصممة مع وضع موفري خدمة التوصيل في الاعتبار.

وبالنظر إلى أن تجار التجزئة، مثل أمازون، يتجهون إلى المركبات المستدامة لأساطيلهم، فقد تكون Ami Cargo الجديدة مناسبة تمامًا لشركات التوصيل في المناطق الحضرية وللأطعمة والبقالة.

ولا تتطلب Ami Cargo ترخيصًا للقيادة في فرنسا، وذلك تبعًا إلى أنها صغيرة بما يكفي ليقودها الأشخاص البالغون من العمر 14 عامًا دون رخصة قيادة كاملة.

وبصرف النظر عن المساحة الإضافية، فإن Ami Cargo تشبه سيارة Ami الأصلية من حيث الحجم والأداء.

وتحتوي السيارة على محرك كهربائي بقوة 6 كيلو واط مقترن ببطارية ليثيوم أيون 5.5 كيلو واط قابلة للشحن في غضون ثلاث ساعات فقط باستخدام مقبس منزلي أساسي بجهد 220 فولط.

ويبلغ حجم النموذج الجديد 2.4 متر في 1.4 متر، مما يجعلها مثالية لمواقف السيارات الضيقة ومناسبة للقيادة في المدينة، وتسمح بمدى يصل إلى 75 كيلومتر، فيما تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومتر في الساعة.

ويبدأ سعر Ami Cargo من 7821 دولار أو 29 دولار شهريًا كجزء من اتفاقية إيجار طويلة الأجل في فرنسا، ومن المقرر وصول Ami Cargo في أوائل شهر يونيو.

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