جوجل تحاول الحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض

دبي - يزن راشد - لدى شركة جوجل طريقة جديدة للحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض، وذلك من خلال منح الثقافات أدوات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجونها لحماية اللغات نفسها.

وأطلقت الشركة بالتعاون متحف يوجامبيه في كوينزلاند Woolaroo، وهو تطبيق ويب مفتوح المصدر لترجمة الصور والمساعدة في الحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض.

ويتاح التطبيق أيضًا من خلال Google Arts & Culture لنظامي أندرويد و iOS، ويستخدم التعلم الآلي والرؤية السحابية والتعرف على الصور لترجمة صور الكائنات إلى اللغات الأصلية في الوقت الفعلي.

وبصفتك مستخدمًا، عليك فقط توجيه كاميرا هاتفك إلى شيء ما لجعل الذكاء الاصطناعي يتعرف عليه ويصفه بلغة معينة، مع استكمال النطق.

وتأتي القوة الحقيقية لتطبيق Woolaroo من طبيعته المفتوحة، ويمكن للمجتمعات استخدامه توسيع المفردات وفقًا لشروطها الخاصة.

وإذا كنت تتذكر كلمة لم تتم تغطيتها بعد، فيمكنك إضافتها ونطقها، وقد يكون هذا مهمًا بشكل خاص للغات التي لا تحتوي على كلمات فريدة لوصف المفاهيم الحديثة، مثل الهواتف أو الحواسيب.

وإذا تم اكتشاف كائنات متعددة في صورة ما، فيمكن للمستخدمين التمرير وتحديد الترجمة بناءً على كل كائن، ويمكنك تعديل أو حذف الإدخالات إذا كانت غير دقيقة أيضًا.

ويقدم التطبيق في البداية استكشافًا لعشر لغات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الماورية واليديشية ويوجامبيه والأمازيغية والصقلية، ويمكن ترجمتها إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.

وحددت منظمة اليونسكو أن ما لا يقل عن 2572 لغة من لغات العالم المقدرة بنحو 6000 لغة تواجه على الأقل بعض الخطر.

وبالرغم من أن Woolaroo لن يضمن بقاء اللغات قيد الاستخدام النشط، إلا أنه قد يمنعها وتاريخها المرتبط من التلاشي إلى الغموض.

يذكر أن شركة جوجل كشفت في وقت سابق من هذا العام أنها تقدم ميزة جديدة لتطبيق ترجمة جوجل، التي تتيح للتطبيق النسخ الصوتي من لغة إلى أخرى في الوقت الفعلي تقريبًا.

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